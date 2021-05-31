Солистка Little Big Софья Таюрская: «Ильич был для меня абсолютный антисекс. А потом у него отросли волосы...»

Певица, наконец, раскрыла секрет Полишинеля и вспомнила, как все началось Фото: www.youtube.com

Примерно, как Настя Каменских и Потап, комически изображавшие брата и сестру, смотрятся последний как минимум год Илья Прусикин и Софья Таюрская — солисты группы Little Big. Примерно все понимают, что именно к ней певец ушел от жены довольно давно, но только накануне 1 июня Таюрская решила признаться в этом ютуб-блогу «Осторожно, Собчак!», полтора часа доказывая, что она — не разлучница. Разумеется, на «Мальдивах».

ПРО «ЕВРОВИДЕНИЕ»

«Не жалею ли я, что мы не поехали на «Евровидение»? Нет. Правда. И для нас, и для конкурса. Это легендарное «Евровидение», которого не произошло (группа выпустила песню UNO, клип которой набрал более 200 миллионов просмотров — Авт.). При этом только положительный фидбэк. Меня все устроило. Что для меня было бы важно? Первое место в Billboard Music Awards, «Грэмми» туда же. Мировой тур с полными залами»

Фото: www.youtube.com

ПРО ЛИШНИЙ ВЕС

«Я первый раз похудела после школы. К концу первого курса сбросила 10 килограммов. И потом откатывалась — то набирала, то скидывала. Этот процесс продолжается десять лет. За последние два года не могу сказать, что что-то изменилось кардинально. Продолжала худеть так же, как и в университете. Просто стало лучше получаться. Занялась спортом.»

ПРО ГОНОРАРЫ

«Я на проценте (от общих сборов). У меня есть доля. Меньше 30%. Но у меня в принципе к деньгам такое отношение: сколько есть — все мои. Большой кайф, что я зарабатываю тем, что люблю делать. Никогда в жизни не спрашивала у ребят, сколько мне заплатят. Вообще неинтересно. Когда мы начинали, речи о деньгах вообще не шло. Мне принесли первый гонорар в 10 тысяч рублей и я [обрадовалась]: «Что? Да ладно!». Я вообще не про деньги. Всегда найду, где заработать и себя прокормить»

ПРО УХОД ИЛЬИЧА ИЗ СЕМЬИ

«Есть такая штука, как правда. Я честна перед всеми — и собой тоже. Мне нечего скрывать, а если я что-то скрываю, то имею на это право. Ни разу нигде не наврала. Есть ли у меня роман с Ильичом? Да. Хоть мы и скрывали, но если бы не скрывали, было бы тоже самое, что сейчас. Он развелся с женой (Ириной Смелой) в 2019 году, наши отношения начались в 2020 году, но все равно — я для всех разлучница. А то, что у меня были серьезные отношения (с басистом группы «Кайдзю» Владимиром Шутовым)? Я планировала заводить детей. Ира с Ильичом приходили к нам в гости. Мы общались. Но об этом никто не говорит. Я не уводила мужика. Ира появилась в его жизни позже, чем я в коллективе. Восемь лет мы вместе в группе и еще год назад ни один музыкант из Little Big не поверил бы, что мы можем встречаться. Это действительно странно. Мы сами долго сопротивлялись. А потом перестали. И все было честно. Сперва он расстался с Ирой, а потом я со своим молодым человеком»

Фото: www.youtube.com

ПРО НАЧАЛО РОМАНА С ИЛЬИЧОМ

«Было лето 2020 года, карантин начали снимать (заявление о разводе Ильич и Смелая сделали в конце августа 2020 года). Одиночество. Илья остался без девушки, я — без парня. Правда, жили мы вместе. Но я ко всем мальчикам в команде отношусь одинаково. Мы были лучшими друзьями. И это было смешно. Я так смеялась: «Ильич и я?» Я никогда не смотрела на него как на мужчину. Даже удивлялась — как Ирка за него вышла. Он был настолько антисекс, что никто бы не поверил, что это возможно. Может, потому что вместе нам удобно, комфортно, общее дело, мы всегда вместе. Когда я начала смотреть на него как на мужчину? Когда у него волосы отросли. И я заметила, что у него ровный нос. Такой симпатичный мужик!»

Фото: www.youtube.com

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