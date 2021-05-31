«Шутники» из «Бессмертного полка»

В разгар пандемии, появилась возможность поучаствовать в «Бессмертном полку» виртуально Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Год назад, в разгар пандемии, появилась возможность поучаствовать в «Бессмертном полку» виртуально, отправив на специальный сайт фотографию своего родственника. Разумеется, сразу же нашлись идиоты, решившие «пошутить», разместив в базе участников Великой Отечественной, фотографии Гитлера, Геббельса, Власова... В прошлом году «шутников» быстро установили, записали на видео их покаянные выступления. От условных сроков и принудительных работ их это не спасло, но может быть разума прибавилось?

В этом году идиотов уже было значительно меньше, у них включился «ген осторожности» и пришло понимание, что анонимность в интернете осталась в ХХ веке. Поэтому, в строю остались самые «альтернативно-одаренные» противники «Бессмертного полка».

Интересно, что это за люди? Во-первых, студенты 1999-2001 годов рождения. Алексей Пономарев, недавно «заваливший матешу» (математику, - ред.), судя по страданиям в его аккаунте во Вконтакте, прислал в «Бессмертный полк» карикатуру с изображением Гитлера, рассчитывая, что рисунок пройдет модерацию.

Сергей Сахаров из города Северск – с фото рейсхсканцлера Геббельса.

Самый старший в этой компании недоумков - Андрей Акимов из Орска, 1988 года рождения - на сайте Бессмертного полка оставил заявку на публикацию фото с подписью «Адольф Гитлер Алоисович».

Еще два «шутника» оказались с украинской стороны - из Мариуполя и Ивано-Франковска, к ним вопросов нет, там уже семь лет эпидемия. Можно только пожалеть.

Но, была одна деталь, которая объединяла эту компанию: они все были подписаны на аккаунт интернет-сообщества «Команда Навального». И свои политические предпочтения выразили в виде глумления над предками и историей. Единственное утешительное в этой истории - возраст «шутников». Он позволяет надеяться, что недоросли еще поумнеют. «Что такое плохо» - им уже объяснили.