Противников вакцинации в США захотели помечать нашивками в виде желтой Звезды Давида

28 мая владельцы лавки разместили на своей странице в Инстаграм рекламу нашивок с надписью «Not vaccinated»

Вопрос «Вакцинироваться или нет» стал новой версией нетленного «Быть или не быть». При этом беспокоит то, что вакцина грозит миру жесточайшей сегрегацией. На днях в США разгорелся скандал вокруг шляпного магазина hatWRKS в городе Нэшвилл, штат Теннеси.

28 мая владельцы лавки разместили на своей странице в Инстаграм рекламу нашивок с надписью «Not vaccinated» («Не вакцинирован»). И все бы ничего, если бы нашивка не была выполнена в форме ярко желтой Звезды Давида. Предлагалось купить такой аксессуар за 5 долларов.

Нашивки вызвали гнев местных жителей. Партнер шляпного магазина, производитель одежды Stetson, публично разорвал с ним контракт. Лавку мгновенно захейтили в социальных сетях, а на улицы города вышли активисты с лозунгами «Нет нацистам в Нэшвилле!»

- Мы здесь, чтобы выразить протест против ненависти и неуважения в отношении того, что делают владельцы магазина, продавая желтые звезды, которые являются символом величайшего зверства, которое когда-либо видел мир, - заявил местный житель Рон Ривлин, выйдя на акцию протеста. - Речь идет о вакцине или отказе от нее. Люди свободны принимать решение самостоятельно на этот счет. У евреев не было выбора - носить эту звезду или нет.

Нашивки желтого цвета в виде Звезды Давида были обязаны носить на верхней одежде евреи на оккупированных нацистами территориях в годы Второй Мировой войны.

Магазин поспешно удалил публикацию и извинился за нетактичный пост. Владельцы заметили, что они не хотели отозвать неуважительно по отношению к миллионам евреев, которые пострадали от нацизма.

- Я ни в коем случае не собиралась принижать значение Звезды Давида или неуважительно отнестись к тому, что случилось с миллионами людей. В мои планы не входило эксплуатировать или использовать этот символ в качестве получения прибыли, - написала владелица торговой точки Джиджи Гаскинс.

Однако, как оказалось, магазин разработал нашивки согласно последним общественным веяниям. Во время пандемии коронавируса желтые шестиконечные звезды стали носить на акциях протеста противники ограничительных мер. Власти Германии, заметив подобные нашивки на антиковидных митингах, запретили их использовать на общефедеральном уровне.

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