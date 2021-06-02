Ваш ПИН-код для доступа к прибыли — 23-44

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Развитая транспортная инфраструктура, 9 незамерзающих портов, которые обеспечивают около 30% внешнеторговых грузов России, климат, позволяющий экономить на строительстве и снижать издержки при производстве, – все это хорошо знакомый бизнесу Краснодарский край.

В прошлом году для противостояния ковидной угрозе регион направил на поддержку экономики порядка 15 млрд рублей. А в 2021 году регион взял курс на запуск нового инвестиционного цикла, предпринимая беспрецедентные шаги по улучшению бизнес-климата.

– Сегодня мы предоставляем около 50 мер поддержки для бизнеса во всех отраслях – от консультационного сопровождения инвестпроектов до серьезных налоговых преференций. Ежегодно край тратит порядка 25 млрд рублей на господдержку реального сектора экономики. Все эти субсидии возвращаются в бюджет – мы получаем новые предприятия, рабочие места, а значит, дополнительные налоги. Это те средства, которые можем направить на развитие всего Краснодарского края, повышение качества жизни людей, – заявляет губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Самые интересные проекты, новые точки роста и даже направления для развития в комплексе со всеми доступными сегодня мерами поддержки Краснодарский край презентует на Петербургском экономическом форуме.

– Экспозиция нашего региона будет обширной и одной из самых заметных на форуме. Уже по традиции мы организовываем «Инвестиционный ресторан Краснодарского края» – гости и участники форума смогут не только узнать о самых интересных инвестпредложениях и проектах на Кубани, но и познакомиться с нашими традиционными блюдами. Этот формат оказался настолько востребованным, что в этом году организаторы обратились к нам с просьбой увеличить площадь ресторана, чтобы вместить всех желающих, – добавляет Вениамин Кондратьев.

Ключевой темой станет развитие экспортных возможностей Краснодарского края в ключевых для экономики региона направлениях: промышленный экспорт, экспорт продукции АПК и экспорт услуг.

По объему освоенных инвестиций Краснодарский край много лет подряд входит в топ-10 регионов страны

23-й регион – один из наиболее активных по развитию внешнеэкономических и внешнеторговых связей – с 2017 года входит в топ-10 субъектов страны по объему несырьевого экспорта

Что сегодня предлагает инвесторам Краснодарский край: