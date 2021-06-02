Вологодчина бьет рекорды по инвестициям

В 2020 году бизнес вложил в развитие предприятий Вологодской области 203,6 млрд рублей. Это абсолютный рекорд в новейшей истории региона! Причем с каждым годом объем инвестиций в Вологодчину нарастает: в целом за последние девять лет он составил 1,2 трлн рублей. По итогам 2020 года по объему инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (176,1 тыс. руб.) область заняла 15-е место в России и четвертое – среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Олег Кувшинников перестраивает экономику региона.

КЛИМАТ – КОМФОРТНЫЙ, УСЛОВИЯ – РАВНЫЕ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выделяет три ключевых направления, на которых необходимо сконцентрировать инвестиционную политику региона в 2021 году:

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата.

2. Создание новых условий и механизмов поддержки развития инвестпроектов.

3. Инвестиции в инфраструктуру.

«Инвестиционный климат в области должен стать более комфортным и дружелюбным – как для внутренних проектов, реализуемых вологодскими инвесторами, так и для приходящих извне. Условия должны быть равными и для крупных проектов, и для малых», – отметил Олег Кувшинников.

Статистика показывает, что бизнес в основном вкладывает деньги в развитие обрабатывающих производств – 59,4%, а также в предприятия по транспортировке и хранению – 22,4%; другие сферы предпринимательства вызывают гораздо меньше интереса: сельское и лесное хозяйство – 3,8%, обеспечение электрической энергией, газом ипаром – 2,3%.

ЛЬГОТЫ – ИНИЦИАТИВНЫМ

В 2020 году рост инвестиций в основной капитал вызван развитием проектов в химическом и металлургическом производствах, а также в транспорте. Компания «Северсталь» строит новую доменную печь и коксовую батарею (60 млрд руб.). Компания «ФосАгро» на Череповецкой промышленной площадке завершает строительство новой установки по производству серной кислоты, а также производство сульфата аммония (оба – около 20 млрд руб.). Газпром завершает работы по прокладке второй нитки магистрального газопровода Ухта – Торжок, продолжается строительство газопровода на Кириллов, Белозерск, Липин Бор и Вытегру. Ведется строительство моста в Череповце, расширение до 4 полос самой загруженной трассы между Вологдой и Череповцом, а также реконструкция аэропорта города Великий Устюг.

Эксперты отмечают, что одна из главных задач региона – построение новой экономики. Перспективными отраслями для Вологодчины называют производство продуктов, углубленную переработку древесины, машиностроение и туризм. Одна из мер по привлечению инвестиций – заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Первый такой документ подписан руководством региона в декабре 2020 года с компанией «Сегежа Групп» на строительство в Соколе бумагоделательной машины с объемом инвестиций более 11 млрд рублей.

Руководство Вологодчины предоставляет инвесторам налоговые льготы и право на получение земельного участка в аренду без проведения торгов. Объем налоговых льгот за 2020 год оценивается на уровне 1,4 млрд рублей.