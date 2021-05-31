Путин дал старт производству "президентских" лимузинов Aurus

Представительский седан поступит в автосалоны 7 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник Владимир Путин официально открыл новый автозавод Aurus. В Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга (город Елабуга), началась полноценная серийная сборка люксового лимузина Senat (почти, как у президента, только без брони). В следующем году на поток планируется поставить и премиальный внедорожник Komendant.

- Уверен, что автомобили, которые сойдут с конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам, - рассказал Путин.

Президент добавил, что серийное производство целого семейства представительских авто в России создается впервые. Это правда: все советские Чайки и ЗИЛы делались мелкосерийно и модификаций практически не имели. Для сравнения, в линейке Aurus сейчас 15 разных моделей машин и два мотоцикла.

- Рассчитываем, что серийный выпуск «Ауруса» усилит присутствие российских авто и на международном рынке, даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции, - заявил Путин.

В компании Авилон (дилер Aurus) «КП» рассказали, что первые машины в свободной продаже появятся уже во второй половине июня. Правда, позволить их смогут себе далеко не все - цены превышают 20 млн. рублей (не случайно большая часть машин отправится на экспорт, в том числе, например, - есть заказы от арабских шейхов).

По словам Путина, автомобили Aurus на 70% состоят из отечественных деталей. А глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в Алабуге будет производство полного цикла: «От сварки кузова до финальных испытаний».

И уже разработан первый образец Aurus на водородном топливе.

СПРАВКА «КП»

Как едет Аurus Senat

Максимальная скорость Ограничена 250 км/час

Разгон до 100 км/час 6 секунд

Расход бензина на 100 км - 20 литров (средний)

Объем двигателя 4,4 литра

Мощность 598 л/сил

Трансмиссия Автомат (9 ступеней)

Привод полный

Длина 5,63 метра

Ширина 2,02 метра

Масса (снаряженная) 2,8 тонны

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