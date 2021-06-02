Как американцы используют экономику для уничтожения интернета

Год назад правительство Австралии заявило, что планирует разработать документ, который будет регламентировать коммерческие отношения между IT-гигантами и национальными СМИ. Так называемый Кодекс поведения должен был регулировать порядок монетизации и совместного использования доходов от публикации новостей: иначе говоря, австралийцы решили заставить таких глобальных игроков, как Facebook и Google, платить местным новостным ресурсам за использование их контента.

В итоге в середине февраля 2021 го-да Комитет по экономическому законодательству сената Австралии передал готовый кодекс в федеральный парламент, рекомендовав принять его без изменений.

Ответ американцев не заставил себя ждать…

Утром 18 февраля Facebook заблокировал весь медиаконтент из Австралии. Без новостей остались даже страницы некоторых официальных ведомств Зеленого континента, включая государственные учреждения здравоохранения, социальных услуг, профсоюзные организации.

Фактически Facebook сделал то, что на дипломатическом языке называется «актом запугивания». Интернет-гигант бросил вызов не кому-нибудь, а правительству суверенного государства. И если поискать доходчивую аналогию, то поведение американской социальной сети можно расценить, как действия дворовых хулиганов.

Корпоративная арифметика

Не секрет, что компании из США, занимающиеся сетевыми технологиями, уже давно ведут себя весьма высокомерно на мировом рынке, активно проникая в сферы медиа, бизнеса и безопасности разных стран. С одной стороны, это позволяет поддержка от руководства Соединенных Штатов Америки, которое использует весь спектр лоббистских инструментов. С другой – не стоит забывать, что IT-гиганты смогли в кратчайшие сроки обеспечить себе технологическую монополию на мировом рынке и уверены, что это «развязывает им руки».

Независимые эксперты сходятся во мнении, что крупный интернет-капитал США фактически разрушает моральные и этические основы, лежащие в основе исторического и цивилизационного опыта человечества. При этом четко видна политическая подоплека такого поведения: так, в 2020 году Вашингтон начал подозревать в безобидном приложении TikTok, где подростки дурачатся на камеру, «угрозу национальной безопасности США». Министерство торговли США подтвердило планы заблокировать скачивание китайских приложений WeChat и TikTok на территории Соединенных Штатов. При этом расследование Европейской комиссии по защите информации показало, что тот же TikTok собирает не больше пользовательских данных, чем Facebook или Instagram.

В том же году Судебный департамент США опубликовал отчет об антимонопольном расследовании на 400 страницах. В документе указано, что за последние три года 17 разных стран атаковали четырех гигантов интернет-технологий, включая Google и Apple, – в результате чего было возбуждено более 80 расследований в отношении зарубежных компаний.

О том, как ведут себя крупные интернет-монополисты с «американской пропиской», известно давно. Так, еще в 2015 году компания Six4Three подала иск на Facebook в суд округа Сан-Матео. Выяснилось, что детище Цукерберга использует конфиденциальные данные своих пользователей для нечестной конкурентной борьбы. Простой пример: Facebook предоставил Amazon специальный доступ к пользовательским данным, поскольку сетевой ретейл выкупил рекордные объемы рекламных площадей соцсети. Или вот еще: инструментарий мобильного чата MessageMe был отключен только потому, что популярность этого продукта постепенно росла и он сформировал конкурентные отношения с разработкой Facebook.

Действия США ведут к уничтожению свободного интернета в том виде, в котором он формировался, и провоцируют мир на создание закрытых и суверенных сегментов глобальной сети

Высокотехнологичная война

Что это значит? Посыл простой – всех, кто соперничает с США на интернет-пространстве, обложат санкциями. Так, американцы настойчиво призывали мир (ЕС в том числе) к полному запрету на привлечение китайских компаний к строительству сетей 5G. Зачем? Ведь все мы хотим иметь сверхскоростной интернет – это безусловное благо для человечества в целом и для каждого пользователя. Но «глобалисты» руководствуются другими аргументами: по числу патентов, связанных с 5G, китайский Huawei легко конкурирует с Samsung, Nokia и LG, превосходя все американские компании, вместе взятые.

США пытаются не только резать Всемирную паутину экономическим скальпелем, но и рубят технологические производственные цепи конкурентов топором. Так, Вашингтон рассматривает возможность ограничения экспорта в Китай продуктов и комплектующих, связанных с высокими технологиями (ИИ, роботостроение, 3D-печать). А еще якобы для противодействия утечкам инноваций вскоре может быть введен запрет на трудоустройство иностранных граждан в технологические компании, что точно пошатнет рынок труда.

Проект «Чистая сеть», инициированный правительством США, включает в себя пять стратегий, направленных против других стран: запрет подключения к телекоммуникационным сетям; удаление «ненадежных» приложений (вспомним TikTok, Likee, Zynn); запрет на установку американских приложений; запрет на использование облачных хранилищ; контроль подводных коммуникационных кабелей.

Череда действий США, направленных на реализацию этих стратегий, нарушила правила международной торговли, фактически расколола интернет и вызвала беспокойство во многих странах мира, в том числе и в Европе. Так, президент Германии Штайнмайер призвал государства Евросоюза обратить пристальное внимание на опасность фрагментации интернета, вызванную «технологической гегемонией».

Эксперты признают, что США используют свою монополию на интернет для экспорта своего видения «демократии» и даже создания информационных фейков. И когда кто-то пытается выступить против «сетевого гегемона», предложить альтернативные политические взгляды, американские IT-компании блокируют их действия. Так, были заблокированы twitter-аккаунты посольства Ирана в России или иранского лидера аятоллы Хаменеи, страницы китайских организаций за размещение материалов, опровергающих сфабрикованные слухи о ситуации в Синьцзяне. А мы с удивлением обнаружили, что Советский Союз можно напрямую обвинить в развязывании Второй мировой войны, причем делают это не какие-то сомнительные источники, а официальный ресурс министерства обороны США.

Марк Цукерберг – основатель и главный идеолог самой популярной американской социальной сети Facebook.

Действие рождает противодействие

Конечно, ни Китай, ни Россия не намерены тормозить прогресс под политическим давлением США: сила действия равна силе противодействия. На развитие интернета вещей (IoT) только в России до 2024 г. потратят 40 млрд рублей – сумма указана в профильной дорожной карте. При этом глава Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников оценивает ежегодный оборот российского IoT-рынка примерно в 100 млрд рублей. Импортозамещение в сфере ПО тоже идет полным ходом: с 1 апреля 2021 года на иностранные устройства (новые айфоны в том числе) автоматом ставится пакет российских приложений: Яндекс, ВКонтакте, Госуслуги и др. Другие развитые и развивающиеся страны также запустили множество мощных проектов и ряд крупных планов научно-технического развития.

И Россия для Китая – и наоборот – важный и надежный стратегический партнер, так что непонятно, на что рассчитывают США. Ведь только номинальный ВВП Китая сегодня оценивается в 14,1 триллиона долларов, что составляет 71% от американского ВВП (19,7 триллиона долларов). К 2028 году ВВП Китая достигнет 23,5 трлн долларов, то есть 102% от ВВП США (23,1 триллиона долларов), а к 2035 году и вовсе 34,9 триллиона долларов (136%) против 25,8 триллиона долларов у США.

И все же главное последствие и проблема амбиций и неуемных аппетитов США – вовсе не противостояние «один в один». Да, Китай остается огромным рынком для множества компаний даже с учетом санкций, но беспрецедентное и политически усиленное давление Вашингтона на Россию, Иран, Австралию, ЕС и других по надуманным поводам – прежде всего бомба замедленного действия для всей глобальной сети и ее участников. Подрыв доверия, усиление напряженности и странные «утечки» со всех сторон никак не могут положительно повлиять на рост инвестиций в IT-отрасли и прогресс технологий. Звучит странно, но такая стратегия со стороны США ведет к уничтожению свободного интернета в том виде, в котором он создавался, и провоцирует мир на создание закрытых и суверенных сегментов связи. Фактически автономных островков интернета, против которых так яростно выступали борцы за демократию, – американцы.

Стоит признать, что сложившаяся ситуация в мировой интернет-индустрии стала источником серьезных рисков развития. Монополия американских IT-гигантов, по сути, дает им возможность активно использовать двойные стандарты и нарушать права человека. И все это, конечно, ставит крест на развитии мирового интернета. Впрочем, еще есть шанс исправить ситуацию. И делать это надо цивилизованно и законно – жаловаться в Совет по правам человека ООН на кибер-издевательства со стороны США.