Деловой туризм: как Конгресс-бюро Петербурга способствует его развитию

Именно такие задачи ставит перед собой и успешно реализует созданное в структуре Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Конгрессно-выставочное бюро.

Неоднократно отмеченное за заслуги в сфере продвижения MICE в России, Конгресс-бюро ежегодно демонстрирует туристский потенциал города совместно с ведущими представителями отрасли на выставках как в России, так и за рубежом. Как результат, Петербург с его традиционным гостеприимством, богатой культурой и современной событийной инфраструктурой все громче заявляет о себе как о площадке для проведения крупных международных событий.

В 2019 году при поддержке Конгресс-бюро Петербург впервые в истории России принял крупнейшее для туристической индустрии событие – 23-ю сессию Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Более двух тысяч делегатов и более ста пятидесяти министров по туризму посетили мероприятие. Параллельно с основной программой Генеральной ассамблеи на городском тревел-форуме Saint Petersburg Travel Hub российские регионы представили на выставочных стендах свой экономический потенциал, туристические возможности и культурные традиции.

Помимо конгрессно-выставочных мероприятий, бюро реализует важнейший стратегический проект города – ПРОГРАММУ АМБАССАДОРОВ.

Амбассадоры Санкт-Петербурга – ведущие представители профессиональных сообществ, имеющие влияние в своей отрасли, возможность привлекать в Санкт-Петербург международные мероприятия, а также желание демонстрировать культуру, наследие, научные инновации, инвестиционный потенциал Санкт-Петербурга

На сегодняшний день подписаны соглашения с 28 амбассадорами города, совместно с которыми было подано 22 заявки и привлечено 13 ротируемых конгрессно-выставочных мероприятий – 3 состоялись, остальные пройдут в период с 2021 по 2028 год. Ожидается, что в рамках данных мероприятий город посетят порядка 19 тысяч человек, чьи совокупные ожидаемые траты внесут в экономику Северной столицы более 2,4 млрд рублей.

Одно из таких мероприятий, привлеченное совместно с амбассадором – космонавтом Сергеем Крикалевым, пройдет в городе на Неве уже в июне. Знаковое мировое событие – Международная конференция по исследованию космического пространства GLEX 2021 – объединит на своей площадке порядка 700 представителей различных сфер исследования космоса из более чем 40 стран мира. Среди участников – представители Консультативного совета космического поколения Space Generation Advisory Council, эксперты NASА и ученые таких университетов, как Оксфордский и Массачусетский технологический институт.

ЗЕЛЕНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

С августа 2018 года Конгресс-бюро Петербурга официально присоединилось к мировому экспертному сообществу представителей конгрессно-выставочных направлений, реализующих проект по повышению социальной и экологической ответственности и эффективности мест проведения международных мероприятий и их поставщиков Global Destination Sustainability Movement. За два года активной работы по проекту удалось интегрировать зеленые технологии в повестку нескольких отраслевых мероприятий и значительно улучшить показатели города в соответствии с критериями устойчивого развития.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Уже осенью этого года Конгресс-бюро выступит организатором первого в России форума по медицинскому туризму – Healthcare Travel Forum, презентуя огромный потенциал Петербурга как стратегической дестинации по медицинскому и оздоровительному туризму. Кроме того, продолжится активная работа по привлечению международных мероприятий и развитию делового туризма в Петербурге.

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