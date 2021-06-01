Экономия или деградация торговли: Россияне подсели на «супермаркеты для нищих»

Эксперты рассказывают о том, что продуктовые дискаунтеры пришли к нам из Европы Фото: Shutterstock

По прогнозам, в ближайшие пять лет Россию ждет бум продуктовых жестких дискаунтеров. Это такие магазины, где еда и все остальное самое необходимое продается по максимально низким ценам — на 10-15% ниже, чем в обычных супермаркетах эконом-класса. В не бедной, но экономной Европе на такой формат приходится 13-15% продуктовых сетей. Жесткие дискаунтеры по-российски злые блогеры уже окрестили «магазинами для нищих». Что там за экономия и стоит ли туда заходить человеку, который не совсем умирает с голоду, разбиралась наш корреспондент.

ДЕШЕВЫЕ СЛАДОСТИ И СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ

...Строительный рынок в Подмосковье. Посреди магазинчиков со всякой всячиной — от гвоздей до сантехники — продуктовый супермаркет, внешне более похожий на ангар. Представитель одной из самых бурно развивающихся сейчас в России сетей жестких дискаунтеров. Или, как они себя называют, «магазинов низких цен».

Посетители на нищих похожи мало. В основном дачники, которые в придачу к гвоздям и удобрениям затариваются в оптовых количествах макаронами, крупами и печеньем — видимо, уж сразу на сезон.

Вот дедушка-пенсионер присматривается к колбасе по 181 рубль за кило (в обычных магазинах такое бывает разве что по акции). А вот семейство с детьми — закупаются лимонадом и конфетами.

Жесткие дискаунтеры часто сравнивают с продуктовыми барахолками эпохи 90-х. Так, видимо, пишут те, кто на этих барахолках никогда не бывал. Вспоминаю знаменитый продуктовый рынок у московского Киевского вокзала. Нынешний дискаунтер в сравнении с ним — просто оплот цивилизации. Никаких тебе кофе Neste (вместо Nestle), в зале более-менее чисто, ценники аккуратно развешаны. Скорее похоже на склад ИКЕИ, с которого самостоятельно забираешь упаковки с нужным товаром. Только на стеллажах почти до самого потолка — продукты и хозтовары первой необходимости.

Посреди магазинчиков со всякой всячиной — от гвоздей до сантехники — продуктовый супермаркет, внешне более похожий на ангар Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Между стеллажами — тоже коробки и поддоны с товаром. Каждый метр торговой площади используется по полной программе, оставлено только место для прохода. Свет какой-то приглушенный — видимо, из экономии. Товары соответствующие. Смотрю на стеллаж с соками — в основном «сокосодержащие напитки». Ягоды, зелень, большая часть овощей — только заморозки. Куриные ножки — тоже, причем россыпью из ящика, без упаковки. Очень много всяких дешевых сладостей. Печенья и пряников — просто горы. Всевозможные моющие средства — больших объемов, литров на пять...

ПОЧЕМУ У НАС ТАК ЖЕСТКО

Эксперты рассказывают о том, что продуктовые дискаунтеры пришли к нам из Европы. В качестве примера приводят родоначальников — немецкие LIDL и ALDI, которые работают уже с полвека. Хорошо знаю Lidl — часто там закупалась в Чехии и Германии. О том, что это дискаунтер, от экспертов и узнала. По нашим понятиям, нормальный супермаркет — получше российских сетей эконом-класса. Персонал, правда, только на кассах — один из признаков «магазина для суперэкономных». И — по европейским меркам — дешево. Купальник за 10-15 евро и джинсы в ту же цену в придачу к еде — запросто.

Отечественные жесткие дискаунтеры на этом фоне выглядят ну очень жестко.

-Они подстраиваются под уровень бедности в стране. Для Европы это 500-600 евро в месяц, для нас — не более 200. Поэтому бедный европеец может позволить себе формат Lidl, который для россиян даже из среднего класса не выглядит как дискаунтер. А реально бедный россиянин — только формат совсем жесткого дискаунтера типа «Светофора», - поясняет мне председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Впрочем, как успокаивают эксперты, в России уже есть дискаунтеры разной степени жесткости.

- Более новые сети - «Чижик», «Да!», «Моя цена» - выглядят гораздо привлекательнее, - говорит генеральный директор СНЕР (международная компания-оператор, которая обслуживает ритейлеров) в России Андрей Писарцов.

Россияне подсели на «супермаркеты для нищих» Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Иду на экскурсию в дискаунтер из «более привлекательных». И правда, на склад уже не похоже. У входа даже обнаружилась свежая выпечка и уцененные по случаю вечера (завтра они перестанут быть свежими) вполне приличные круассаны. Из традиционных для дискаунтеров минусов — очередь на кассу (экономия на персонале). Но этим и супермаркеты эконом-класса грешат.

ЭТО ВСЕ ПАНДЕМИЯ

По прогнозам, в течение ближайших 5-7 лет доля продуктовых дискаунтеров у нас увеличится с 3,5% (на 2020 год) до европейских 13-15%. Они уже растут как грибы.

-Лидеры отрасли ритейла - Х5 Retail Group, «Магнит», «Лента» - вошли в этот формат и намерены его развивать, планируя открывать по 50 дискаунтеров в будущем году, - рассказывает Андрей Писарцов.

Немецкий Lidl тоже засобирался в Россию — буквально на днях стало известно, что он зарегистрировал в Роспатенте свой торговый знак. Эксперты в этом видят дополнительное подтверждение хороших перспектив у дискаунтеров в России.

Социальная подоплека понятна, хотя для нас, россиян, неприятна: покупательская наша способность резко упала.

-В условиях растущих цен на продукты питания люди все чаще отдают предпочтение бюджетным товарам, не готовы переплачивать за известные бренды, - говорит Андрей Писарцов. - Пандемия также отразилась на потребительских привычках – люди стали более запасливыми, реже посещают магазины, но закупаются в больших объемах. Так, в среднем трафик в магазинах основных ритейл-сетей (Х5, Магнит, Лента, ОК) сократился на 5–10% при росте среднего чека на 12-18%. Эта тенденция также подстегнула развитие дискаунтеров.

По прогнозам, в ближайшие пять лет Россию ждет бум продуктовых жестких дискаунтеров Фото: Елена АРАКЕЛЯН

НЕ БОЙТЕСЬ, НЕ ОТРАВЯТ

- Они вполне безопасны в том плане, что продуктами не отравишься — все санитарно- гигиенические нормы соблюдаются, как в любой другой торговой сети, - развеивает мои сомнения, а не страшно ли вообще в «жестких» магазинах что-то покупать и может ли быть хотя бы теоретически колбаса за 180 руб. за кило, Дмитрий Янин.

Как объясняют эксперты, «магазины низких цен» сильно экономят на технической стороне дела — оборудовании зала и интерьере, упаковке, персонале, аренде помещений (см. «За счет чего экономят дискаунтеры»), что позволяет снижать торговую наценку до минимума. Но и ассортимент подбирается особым образом. Обычно он ограничивается несколькими сотнями наименований наиболее ходовых товаров — как правило, не скоропортящихся.

- Там есть достаточно простые продукты, которые сами по себе дешевы без потери качества, - утверждает Янин. - А есть — с невысокими потребительскими свойствами, характерными для продуктов низшего ценового сегмента, которых и в обычных супермаркетах полно. С большим количеством ненатуральных ингредиентов, добавок для увеличения срока годности, усилителей вкуса, стабилизаторов, ароматизаторов… Существенная часть ассортимента - изделия с высоким содержанием углеводов. Они дают ощущение сытости, но от них мало пользы. Но что можно иметь против таких магазинов суперэконом-класса? Они - отражение нашей реальности.

КОНКРЕТНО

Оптимизируй это

За счет чего экономят дискаунтеры

- Оформление и оборудование торгового зала

Товар продается прямо из той тары, в которой он приехал в магазин. Чаще всего это паллеты — деревянные поддоны. Такой подход позволяет сократить трудозатраты на распаковку и выкладку. Только за счет этого, по оценкам, можно избежать до 25% расходов.

- Аренда

Помещения у дискаунтеров меньше, чем у обычных супермаркетов (примерно в 1,5-2 раза). И находятся они где-нибудь внутри торговых центров в спальных районах или рынков. Очень редко это свое, отдельное, торговое здание.

- Товары под собственной торговой маркой

То есть они изначально заказываются под конкретную сеть-дискаунтер, что позволяет заняться снижением себестоимости еще на этапе производства.

- Логистика

Преимущество — у товаров местных производителей, которые везти недалеко (это вряд ли можно назвать минусом).

- Персонал

Никаких менеджеров торгового зала. Есть только кассиры. Ну и грузчики, которые привозят паллеты или коробки с товаром в зал. Это один из минусов — ориентироваться в магазине надо самостоятельно, спросить «А где у вас сахар?» не у кого.

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