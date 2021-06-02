Страна возможностей: как в регионах России поддерживают талантливых детей и студентов

Президент РФ Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Впервые в этом году эффективность губернаторов и их команд будут оценивать в том числе и по качеству их работы, связанной с системным выявлением, поддержкой и развитием талантов у детей и молодых людей. Соответствующий указ в феврале подписал лично Президент РФ Владимир Путин.

Чтобы россияне могли найти применение своим способностям, запущена платформа «Россия – страна возможностей». Это единственная организация в мире, которая на системной основе занимается развитием социальных лифтов в стране. Мы узнали, как работает платформа и как ее возможностями могут воспользоваться региональные власти и бизнес.

Платформа твоих возможностей

«Россия – страна возможностей» за 3 года объединила более 5 млн участников по всей стране. Платформа реализует 26 конкурсов, с помощью которых россияне могут проявить свои таланты, поступить в престижный вуз, найти работу мечты, получить грант на свой проект, запустить собственный бизнес и реализовать свои амбиции. Уже более 25 тысяч финалистов и победителей получили возможности для развития, более 35 тысяч участников прошли стажировки или нашли работу, более 10 тысяч – реализовали собственные проекты и инициативы. За этими цифрами стоят тысячи судеб и бесчисленное количество реальных изменений в регионах.

Работу платформы поддерживают крупные компании, профильные органы власти на федеральном уровне и в регионах, а также общественные объединения. Главы корпораций и ведущие государственные управленцы выступают наставниками в проектах, в том числе во флагманском конкурсе – «Лидеры России».

«Особо подчеркну: мы сформировали целую платформу «Россия – страна возможностей», направленную на личностный и профессиональный рост. Проходящие в ее рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов. Для участников не только из России, но и из других стран. Подобный кадровый проект по своему масштабу не имеет аналогов, – сказал Президент РФ Владимир Путин на предыдущем Петербургском международном экономическом форуме. – Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых, талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны».

Центры компетенций и региональная поддержка

Участники проектов платформы представляют всю Россию. В этом году организация откроет более 30 «Центров компетенций», которые будут созданы в разных уголках страны на базе университетов. Студенты будут проходить в них тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков и компетенций. После тестирования будет построен профиль каждого студента, на основе которого «Центры компетенций» предложат ребятам формирование личных образовательных траекторий и помогут подобрать необходимые образовательные программы.

«Мы уже активно сотрудничаем со многими регионами – не только с вузами, но и с региональными властями, с местными компаниями, которые предоставляют для нас кейсы, присматриваются к нашим талантливым участникам, приглашают их на стажировки и работу. И, конечно, наша платформа всегда рада новым партнерам и совместной работе, – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Участие в проектах для местных жителей всегда бесплатное, мы нацелены на максимальное вовлечение людей в наши проекты».