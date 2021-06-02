«Большая Сибирь» – это новый уровень жизни людей

Уникальная природа и высокие технологии

Территория Сибирского федерального округа – это в прямом смысле необозримое пространство, растянутое на тысячи километров, со своим разнообразным климатом, великими реками, озерами и целым океаном, лесами и степями, границами с зарубежными соседями. В Сибири есть свой юг и географический север, где как говорят сами жители огромной территории, «жить холодно, но интересно». Да, за Уральскими горами тоже существует жизнь. Но в привычном понимании Сибирь – синоним слов «бездонная кладовая».

А чтобы пользоваться этой кладовой экологично – во благо развития регионов, при этом сохраняя бесценную природу, – в Сибирском федеральном округе создают новые центры притяжения: с высокотехнологичными компаниями и производствами, уникальными школами, получающими мировое признание, – все это и должно стать новым обликом нашей территории – нашей Большой Сибири.

Здесь формируются новые центры притяжения: с высокотехнологичными компаниями и уникальными производствами

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Олег ХОРОХОРДИН.

ТРИ КИТА ЭКОНОМИКИ – СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ТУРИЗМ И ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

Будущее туризма – за его экологическими формами, когда турист не просто любуется уникальными памятниками природы, но и чувствует личную причастность к их защите

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин:

– Республика Алтай стабильно занимает высокие позиции в эколого-экономических рейтингах. Это неудивительно, ведь более четверти территории – это природные парки и заповедники, подобных показателей нет ни в одном другом регионе России. Кроме того, пять объектов включены в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под названием «Алтай – золотые горы». Один из них – Телецкое озеро, которое Президент РФ Владимир Владимирович Путин назвал уникальным природным символом России, общенациональным достоянием.

Местные жители традиционно бережно относятся к природе, а потому, развивая республику, мы заботимся о сохранении ее уникального природного потенциала. В 2020 году мы завершили формирование в республике кластера возобновляемой энергетики, над которым работали с 2014 года. Установленная мощность солнечной генерации достигла 120 МВт. Расчетная годовая выработка всех солнечных электростанций составляет около 154 миллионов кВт/ч. Это повышает надежность электроснабжения и снижает выброс углекислого газа в атмосферу.

Важнейшим приоритетом развития Горного Алтая мы считаем в первую очередь повышение качества жизни людей. Для этого совместно с жителями разработали программу развития региона, рассчитанную на пять лет.

По итогам исполнения программы планируем обеспечить рост инвестиций в основной капитал на 30%, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства довести от 25 до 31 тысячи человек, в три раза увеличить объем экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса республики, создать благоприятные условия для самозанятых граждан, добиться увеличения уровня реальной среднемесячной заработной платы на 35 – 40%.

Развитию туристического сектора, в котором занята существенная доля жителей, будут способствовать улучшение качества дорожной сети (мы сейчас плотно занимаемся этим, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») и расширение аэропортового терминала (планируем начать в этом году). Важным моментом станет придание аэропорту Горно-Алтайск международного статуса и строительство международного терминала.

Возобновление межрегиональных перевозок по отдаленным маршрутам – Кош-Агачскому и Усть-Коксинскому – также упростило нашим жителям и гостям региона доступ в красивейшие уголки Горного Алтая: вместо того чтобы несколько часов добираться туда на машине, они теперь потратят на дорогу около часа.

Приоритетом развития Горного Алтая мы считаем повышение качества жизни людей

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

Владислав ХОВАЛЫГ.

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Республика Тыва привлекает инвесторов огромным запасом ресурсов, а туристы приезжают сюда, чтобы насладиться удивительной красотой Сибири

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг:

– Республика Тыва обладает огромным ресурсным потенциалом. В недрах региона содержится практически вся таблица Менделеева, причем большая часть месторождений имеет промышленное значение.

Инвесторов привлекают природные богатства этого края, прежде всего коксующийся уголь, общие запасы которого оцениваются в 15 миллиардов тонн. Добычу его ведут подразделения En+, Evraz, ТЭПК.

На Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллов развернула горно-обогатительный комбинат китайская компания Lunsin – дочерняя структура холдинга Zijin, второй по мощности горнодобывающей компании КНР.

Однако еще больше в Тыве нераспечатанных шкатулок с природными сокровищами. Это, в частности, крупные месторождения кобальтовых руд, алюминия, рудного золота.

Республика Тыва – это 11,4 миллиона гектаров практически девственного леса. Ученые говорят, что без ущерба для экологии можно заготавливать до 2 миллионов древесины в год, но пока используется всего 7% лесосеки. А дикая тувинская природа, самобытная культура тувинцев – это прекрасная возможность развивать туризм. Например, на базе ценнейших бальнеологических источников с уникальными целебными свойствами.

К естественным конкурентным преимуществам добавляются меры особого порядка, которые принимает в отношении Тывы федеральное правительство.

Для республики разработан индивидуальный план социально-экономического развития, предполагающий многомиллиардные вложения из бюджета Российской Федерации. В том числе – на условиях государственно-частного партнерства.

Их цель – ликвидировать отставание Тывы от других регионов страны, в первую очередь инфраструктурное, и сделать ее экономику привлекательной для частного капитала.

По сути, эти меры превращают республику в особую экономическую зону опережающего развития с инвестиционным портфелем более чем на 1 триллион рублей. Потенциал этих мест, несомненно, еще очень велик и может стать настоящим драйвером развития для будущих партнеров республики.

Дикая тувинская природа, самобытная культура тувинцев – это прекрасная возможность развивать туризм

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Валентин КОНОВАЛОВ.

АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ

Хакасия делает ставку на обрабатывающие производства, агропромышленный комплекс и туризм

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов:

– Основной целью экономического развития Республики Хакасия является принятие мер для снижения монопрофильности и развития несырьевых отраслей. Особое место уделяется развитию обрабатывающих производств, агропромышленного комплекса и туризма.

В 2020 году Хакасия заняла второе место в Сибири по росту промышленного производства. Индекс его составил 103,1%. Точками роста стали производство химических веществ и химических продуктов (132,9%), электрического оборудования (173,0%) и пищевая промышленность (106,4%). Предприняты первые шаги по возрождению легкой промышленности: сегодня в отрасли работают 95 предприятий.

На базе машиностроительного завода «Абаканвагонмаш» планируется организовать крупное локомотивно-ремонтное предприятие. Инвестор уже ведет проектные работы.

Несмотря на сложности 2020 года, правительству удалось добиться стремительного развития туризма в регионе. Определены шесть приоритетных туристских территорий, основных точек роста, где уже сейчас формируется устойчивый туристский поток и востребованный туристский продукт. В рамках первого Международного туристского форума «Сибирь. ПРИтяжение» между правительством Хакасии и инвесторами заключены соглашения о взаимодействии в реализации проектов в сфере туризма более чем на 4 миллиарда рублей.

На сельскохозяйственную отрасль в 2020 году было в два раза увеличено финансирование до 1,6 миллиарда рублей.

Сельхозтоваропроизводители в качестве льготных кредитов получили 293 миллиона рублей. Ими было приобретено 179 единиц техники и оборудования.

Развитие растениеводства, молочного и мясного животноводства, овцеводства – это те направления, по которым у республики есть очень хороший шанс занять лидирующие позиции.

Мы традиционно поддерживаем животноводство. В прошлом году было выплачено 13 видов субсидий на 256 миллионов рублей. Возмещение затрат по улучшению породных и продуктивных качеств животных составило 98%.

Такому направлению, как племенное овцеводство, правительство Хакасии выделило субсидии – по 500 рублей на каждого ягненка от искусственного осеменения. Кроме этого, в 2020 году минсельхоз Хакасии выплачивал субсидии – по 25 рублей на каждый килограмм убойного веса. С этого года аналогичная мера поддержки реализуется из федерального бюджета.

Правительству Республики Хакасия удалось добиться стремительного развития туризма в регионе

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Виктор ТОМЕНКО.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – БАЗОВЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

Привлекательные условия в регионе созданы как для крупного, так и для среднего и малого бизнеса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:

– Алтайский край – это один из ведущих регионов Сибири с богатейшей историей и огромным потенциалом. В него невозможно не влюбиться. Говорю это как человек, испытавший на себе все обаяние региона.

Особенности Алтайского края – разнообразная природа, чистые леса, озера и реки, многонациональная культура, бальнеологические ресурсы, качественные и вкусные продукты питания. Все это мы продвигаем и на российском, и на международном уровне.

Промышленность и сельское хозяйство – базовые отрасли экономики. Сегодня они в первую очередь обеспечивают занятость населения и определяют финансовое состояние и экономический рост Алтайского края, его развитие и устойчивость.

Эти две отрасли в валовом региональном продукте суммарно составляют примерно 35%.

Среди достижений прошедшего года – достойный урожай зерновых, рост экспорта продовольственных товаров, увеличение прибыли и рентабельности сельхозпредприятий.

В Алтайском крае традиционно сильны перерабатывающая, оборонная, химическая промышленность, машиностроение.

На постоянной основе мы ведем работу по привлечению инвесторов, совершенствуем условия ведения бизнеса. В числе наших приоритетов – эффективное функционирование и развитие особых экономических зон, технопарков, территорий опережающего социально-экономического развития, а также туристической инфраструктуры.

Стимулирующее воздействие на экономику края, на создание рабочих мест окажет запуск региональных инфраструктурных проектов с привлечением нового инвестиционного ресурса – федеральных инфраструктурных кредитов. Проекты по совершенствованию дорожной сети, обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства и парка общественного транспорта помогут повысить качество жизни населения и будут иметь долговременный эффект.

Мы рассчитываем, что конструктивный диалог с бизнесом, ведущими деловыми объединениями, федеральными органами власти и институтами развития поможет реализовать самые амбициозные проекты для ускоренного социально-экономического развития региона.

Особенности Алтайского края – разнообразная природа, чистые леса, озера и реки, многонациональная культура, бальнеологические ресурсы, качественные и вкусные продукты питания

Наращивание экспорта не может произойти без развития сельских территорий.

Сибирская пшеница стремится в Китай, а в селах становится комфортно

В рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из регионов СФО должен составить 2 миллиарда долларов США

По итогам 2020 года из регионов округа вывезено продукции растениеводства, животноводства, масложировой отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности на 1,5 млрд долларов, что больше запланированного на 40%. В том числе зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, овес, гречиха, рожь) – на 245 миллионов долларов, что на 80% больше, чем планировалось.

В 2019 году крупнейшие участники сибирского рынка зерна вошли в состав учредителей «Сибирского зернового консорциума», со штаб-квартирой в Новосибирске.

Инициаторами нового объединения выступили ведущие сибирские зернопроизводители, трейдеры и переработчики зерна при поддержке аппарата полпреда президента в Сибирском федеральном округе и исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Председатель экспертно-консуль-тационного совета по сельскому хозяйству МАСС, губернатор Омской области Александр Бурков считает, что главная проблема для всех регионов СФО – сбыт сельхозпродукции.

– Наша задача – выстроить логистику, обеспечить конкурентную цену. Консорциум позволит объединить регионы Сибири в защите интересов наших сельхозтоваропроизводителей, – прокомментировал Александр Леонидович.

Участники консорциума смогут консолидировать объемы зерна, чтобы предлагать потребителям сразу крупные объемы поставок. Также они будут создавать условия для сохранности урожая и содействовать стабильному сбыту урожая на внутренних и международных рынках.

– В первую очередь консорциум нужен для того, чтобы легче было продвигать продукцию как внутри России, так и за рубежом, – объясняет губернатор Алтайского края Виктор Томенко. – Благодаря развитию и внедрению новых технологий в сельском хозяйстве в последние годы урожайность культур выросла в разы. Это, разумеется, очень хорошо, но по законам рынка приводит к понижению цен, и только сообща, в содружестве с другими производителями, мы можем как-то влиять на ситуацию.

Наращивание экспорта не может произойти без развития сельских территорий. В 2019 году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие села». Тогда же губернатор Новосибирской области Андрей Травников представил региональный опыт развития сельских территорий председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву.

– Развитию сельских территорий региональное правительство уделяет большое внимание. Мы сильны не только своей наукой, разработками и кадрами, мы еще и крепкий аграрный регион, – отмечает Андрей Травников.

В рамках задачи по созданию современного облика сельских территорий – это самое масштабное по финансированию направление госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» – в 2021 году будет реализовано девять проектов комплексного развития в шести районах Новосибирской области: Баганском, Венгеровском, Каргатском, Маслянинском (два проекта), Мошковском, Тогучинском (три проекта). Общая стоимость проектов – 612 миллионов рублей.

В начале текущего года в Минсельхоз России была направлена бюджетная заявка на 2022 – 2023 годы в отношении 28 проектов комплексного развития сельских территорий в 17 районах Новосибирской области общей стоимостью 4836,6 миллиона рублей.

Еще до старта национальных проектов в Новосибирской области была развернута масштабная работа по ряду других региональных программ. Так, была запущена программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов на селе: по 20 – 25 в год. Работе по развитию сельских территорий Новосибирской области существенно помогают национальные проекты.

К слову, реализация национальных проектов на сельских территориях Сибирского федерального округа происходит повсеместно. Тренд на обновление разделяют все.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Игорь КОБЗЕВ.

УНИКАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

По показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов СФО регион занимает второе место

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

– Иркутскую область, без преувеличения, можно назвать одним из наиболее привлекательных регионов России. Здесь действуют ведущие промышленные комплексы в стране: металлургический, топливно-энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический. Преимуществом является стоимость электроэнергии – одна из самых низких в стране.

Приангарье занимает первое место в России по объемам лесозаготовки, второе место в СФО по объему инвестиций в основной капитал, которые в сопоставимых ценах к уровню 2019 года составили 395,3 миллиарда рублей.

Сводный индекс промышленного производства по итогам 12 месяцев 2020 года составил 102,2%. По данному показателю регион – третий среди субъектов СФО. Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень развития области, является ВРП. В 2020 году он ожидается на уровне 1485,0 миллиарда рублей (101,5% в сопоставимых ценах).

В Иркутской области активно развивается межрегиональная транспортная, энергетическая, промышленная инфраструктура. Основными предприятиями, оказывающими значительное влияние на развитие и социальную стабильность в регионе, мы считаем ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Высочайший», АО «Верхнечонскнефтегаз», ГК «Полюс», филиалы Группы «Илим», АО «Саянскхимпласт», АО «Фармасинтез», филиалы ОК «Русал», АО «Иркутсккабель», ИАЗ – филиал ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Иркутскэнерго», ВСЖД – филиал ОАО «РЖД», ООО «Компания «Востсибуголь», ООО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Транснефть-Восток», ОАО «Иркутская электросетевая компания» и др.

«Иркутская нефтяная компания» реализует масштабный инвестиционный проект по созданию газохимического комплекса, одним из ключевых направлений которого является строительство завода по производству полиэтилена низкой и высокой плотности из этана. Благодаря реализации инвестиционных проектов ООО «Иркутская нефтяная компания» к 2024 году будет создано 1200 рабочих мест. Усилия правительства Иркутской области сосредоточены и на реализации национальных проектов – мы разработали региональные составляющие в отношении 49 федеральных проектов.

Я думаю, каждый житель Иркутской области уже видит реальные изменения к лучшему. А всех жителей России мы, конечно же, приглашаем в гости.

Здесь действуют ведущие промышленные комплексы в стране: металлургический, топливно- энергетический, горнодобывающий, лесопромышленный, нефтехимический

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Александр УСС.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ – ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Высокий уровень экономического развития региона обеспечивают масштабные инвестиционные проекты – от юга до Арктической зоны

Губернатор Красноярского края Александр Усс:

– Красноярский край входит в первую десятку регионов России по основным макроэкономическим показателям – ВРП, инвестициям, объему промышленного производства. У нас производится около 80% общероссийского объема никеля, 40% – меди, более 30% – первичного алюминия и почти 98% – металлов платиновой группы.

С нашим краем прочно связаны достижения России в космической отрасли. Высокий уровень экономического развития обеспечивают масштабные инвестиционные проекты – от юга до Арктической зоны. Потенциал нефтегазового сектора, металлургии, золотодобычи, лесного комплекса и машиностроения создает фундамент дальнейшего роста.

Благодаря разработке Ванкорского нефтегазового месторождения в 2009 году сформировалась молодая отрасль красноярской экономики – нефтяная. Новые перспективы открывает проект «Восток Ойл», который выведет Красноярье в лидеры нефтедобычи. В прошлом году началась подготовка к строительству магистрального трубопровода и терминала «Порт бухта Север». Это позволит перекачивать нефть с Ванкорского, Западно-Иркинского и Пайяхского месторождений в направлении Северного морского пути.

По масштабу привлеченных в экономику инвестиций Красноярский край уверенно лидирует в Сибирском федеральном округе, а по объему капитальных вложений входит в первую десятку российских регионов.

Совместно с коллегами из Хакасии и Тывы мы сформировали комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», получивший поддержку Президента России и правительства нашей страны. В его основе реальные планы крупнейших российских компаний. КИП включает 32 инвестпроекта на сумму 1,9 триллиона рублей.

Сегодня в стадии реализации находятся 18 инвестпроектов. На Таймыре началось освоение Сырадасайского угольного месторождения. Край стал ближе к созданию на территории аэропортов Красноярск и Черемшанка международного транспортно-логистического хаба.

На год раньше срока стартовало строительство самого северного моста через Енисей у поселка Высокогорский. Он обеспечит круглогодичное сообщение с Ангаро-Енисейским экономическим районом.

Широкий спектр возможностей Красноярского края открывает перспективы практически для любого вида бизнеса. Они будут интересны многим предприимчивым людям

В Енисейской Сибири появится более 70 тысяч рабочих мест.

Енисейская Сибирь – три региона на берегах одной реки

Енисейская Сибирь – территория, которая объединяет экономический, инфраструктурный и культурный потенциал Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» утвержден распоряжением правительства России и включает 32 инвестиционных проекта с совокупным объемом инвестиций 1,9 триллиона рублей.

– Инвестиции помогут создать более 70 тысяч рабочих мест, организовать всероссийскую стройку, а также вовлечь в орбиту крупных компаний более мелкие предприятия, которые займутся оказанием услуг, – рассказывает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Проекты на территории Красноярского края выходят на стадию активной реализации. Началось строительство автомобильного моста через Енисей в районе поселка Высокогорский. Он обеспечит круглогодичное сообщение енисейского правобережья с «материком», раскроет богатейший потенциал Ангаро-Енисейского экономического района. Там реализуются инвестпроекты компании «Полюс», «Новоангарский обогатительный комбинат», «Васильевский рудник», «Соврудник», «Амикан» и др.

Распоряжением Правительства РФ создана особая экономическая зона «Красноярская технологическая долина». Шесть ее якорных резидентов специализируются на производстве продукции из алюминия и машиностроения. В 2021 году планируется приступить к строительству базовой инфраструктуры ОЭЗ.

О намерении строительства завода по глубокой переработке зерна заявила компания «СибагроБиотех». Планируется создать агропромышленный комплекс полного цикла, где предусмотрено производство биоразлагаемого пластика (PLA).

В активную стадию вошел проект компании «Северная звезда» по строительству угольного комплекса на Сырадасайском месторождении.

В Арктической зоне края реализуется крупнейший в России проект «Восток Ойл», который объединяет ресурсы и инфраструктуру ряда нефтяных месторождений.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЫВЫ

Тыва вошла в КИП «Енисейская Сибирь» с проектами с общим объемом инвестиций около 500 млрд рублей и созданием 28 тысяч новых рабочих мест. В том числе с проектом строительства железной дороги, проектами в отрасли добывающей промышленности и др.

В настоящее время в Тыве приступают к строительству ГОК «Ак-Суг». Его запуск планируется в 2024 году с годовой производительностью 24 миллионов тонн руды. Будут созданы как производственные, так и социально значимые объекты – автодорога, паромные переправы, ЛЭП, горный техникум.

Прорабатывается вопрос обеспечения энергоснабжения ГОК «Кара-Бельдир» (15 МВт). Проект предусматривает строительство золотоизвлекательной фабрики мощностью переработки 1 миллион тонн руды в год и среднегодовым объемом производства 2 тонн золота.

Получено разрешение на реконструкцию двухстороннего автомобильного пункта пропуска через российско-монгольскую государственную границу Хандагайты для придания ему статуса многостороннего; принято решение об открытии в аэропорту Кызыл международного воздушного пункта пропуска.

ХАКАСИЯ РЕАЛИЗУЕТ 11 ИНВЕСТПРОЕКТОВ

В республике идет модернизация и строительство инфраструктуры угольного кластера. Проекты ООО «Коулстар» в части строительства угледобывающего комплекса, железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан создадут более 5 тысяч рабочих мест при объеме инвестиций более 100 миллиардов рублей.

По проекту АО «Отделение временной эксплуатации» окончено строительство и введена в эксплуатацию станция «Углесборочная» – 2-й этап, ведется строительство станции «Камышта-2». Общий объем вложенных инвестиций составляет более 1 миллиарда рублей.

В 2020 году на угольном разрезе «Черногорский» для повышения производственной мощности было приобретено оборудование большой единичной мощности. Объем финансирования составил 1,1 миллиарда рублей.

Кроме того, идет строительство на отдельных участках дороги Абакан – Бийск, которая призвана соединить юг Сибири с федеральной дорожной сетью.

ОАО «РЖД» направило в 2020 году 8,7 миллиарда рублей на комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет Красноярской железной дороги. Введено в эксплуатацию более 61 километра железнодорожных путей, 15 железнодорожных мостов, 40 новых стрелочных переводов. Лимит на второй этап развития Южного хода (увеличение пропускной способности участка Арышта – Междуреченск – Тайшет) составит 4,4 миллиарда рублей.

В рамках КИП «Енисейская Сибирь» на территории Республики Хакасия реализуется 11 инвестиционных проектов.

КУЗБАСС

Сергей ЦИВИЛЕВ.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

В регионе развивается богатый туристический потенциал, растет уровень жизни людей

Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев:

– Кузбасс – динамично развивающийся регион с мощным потенциалом в разных отраслях экономики. В 1721 году на будущей территории области были обнаружены первые залежи угля, и 6 июля 2021 года мы будем отмечать 300-летие основания Кузбасса. Проведение такого значимого для всей страны юбилея – большая ответственность. Поэтому еще 11 октября 2018 года мы начали обратный отсчет и совместными усилиями за 1000-дневный срок добились кардинальных преобразований в регионе.

Мы поставили перед собой сложную, но выполнимую задачу – развивать промышленность без ущерба для окружающей среды и качества жизни людей. У нас создана уникальная цифровая управленческая платформа «Экологический стандарт региона», действует НОЦ «Кузбасс» – научно-образовательный центр мирового уровня, реализуется комплексная научно-техническая программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Мы принимаем меры для перевода промышленности на наилучшие доступные технологии, модернизируем производство.

В Кузбассе действуют 27 горнолыжных комплексов, в том числе «Шерегеш» – один из лидеров горнолыжного туризма в России. Мы активно развиваем снегоходный, промышленный и экологический туризм. Кузбасс известен и своим историко-культурным наследием. Общепризнанные центры притяжения туристов – музеи-заповедники «Красная горка», «Мариинск исторический», «Томская Писаница», «Кузнецкая крепость» и Шорский национальный парк.

Кузбасс сегодня – это территория реализации масштабных федеральных проектов. В 2019 году у нас открылось Президентское кадетское училище, куда поступают ребята из разных регионов. В Кемерове теперь работает Восьмой кассационный суд, куда уже обращаются не только жители Кузбасса, но и граждане еще из 11 регионов страны. По решению Президента РФ В. В. Путина создается Сибирский кластер искусств, который позволит Кузбассу стать культурной столицей федерального округа.

Мы уверенно движемся вперед по всем направлениям: у нас открываются современные предприятия, школы, больницы, спортивные объекты, строятся качественные дороги и комфортное жилье. Не стоят на месте наука, культура и высокотехнологичная медицина, реализуются туристические проекты. Кузбасс – гостеприимный и развивающийся регион, открытый для сотрудничества и привлекательный для инвестиций!

Кузбасс – гостеприимный и развивающийся регион, открытый для сотрудничества и привлекательный для инвестиций!

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Андрей ТРАВНИКОВ.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ АКТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

«Академгородок 2.0» объединит научный потенциал и производственные мощности лаврентьевского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска, Бердска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

– Вектор движения региона задан Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. Наши планы развития лежат в русле реализации национальных проектов, в рамках которых ведется активная работа. Новосибирская область – один из наиболее активных регионов страны в инновационном плане. Регион входит в число 20 лучших по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Новосибирский научный центр известен далеко за пределами региона. Новый этап его развития – проект «Академгородок 2.0», который объединит научный потенциал лаврентьевского Академгородка, наукограда Кольцово, Краснообска, Бердска.

Уже к 2024 году будет создана большая часть научной и исследовательской инфраструктуры, в том числе якорный проект «Академгородка 2.0» – уникальная научная установка класса мегасайенс Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»).

В марте 2021 года, во время посещения новосибирского Академгородка, председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение по строительству кампуса Новосибирского государственного университета. В области создан Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр мирового уровня. Будет продолжена реализация еще целого ряда проектов Новосибирского научного центра в области медицины, биологии, вычислительных технологий и других направлений. Ранее Институт математики имени С. Л. Соболева СО РАН и Новосибирский государственный университет стали победителями конкурса по созданию математического центра мирового уровня, а Институт цитологии и генетики СО РАН и центр вирусологии «Вектор» в составе консорциумов вошли в число победителей конкурса геномных центров.

В Новосибирске реализуется масштабная дорожная программа в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в нашем городе в 2023 году, ведется строительство новой ледовой арены.

В октябре 2020 года был открыт крупнейший за Уралом волейбольный центр международного уровня. Уже в 2022 году в Новосибирске пройдет чемпионат мира по волейболу среди мужчин. Россия будет принимать такие соревнования впервые.

Главный ресурс и движущая сила Новосибирской области – люди, их амбиции и устремленность в будущее

Новые производства, рабочие места, экспорт

СФО занимает 5-е место среди округов по показателю ВРП на душу населения. В 2020 году удалось увеличить объем инвестиций на 0,9% (РФ – 1,4%)

Но в «Большой Сибири», как и в России в целом, есть и свои доноры, и те регионы, которые называют дотационными. А задача очевидна: качество жизни в Сибири, да и во всей России, должно быть одинаковым. Позиция, которую занимает аппарат полпреда, однозначна:

– Для страны одинаково благополучие всех регионов, но их развитие может идти по разным сценариям. В Сибирском федеральном округе это отлично понимают. И работают над задачами, которые поставил президент: повышать инвестиционную привлекательность регионов, раскрывать их потенциал всеми возможными способами. И в этом плане Петербургский международный экономический форум – отличная возможность сверить часы и сравнить, скажем, как регионы были представлены в позапрошлом году и что они могут предложить потенциальным инвесторам в нынешнем. Для нас это еще и своего рода экзамен: какие условия мы создали инвесторам, существуют ли на их пути барьеры, мешающие вести в регионах полноценный бизнес? Экономические подвиги совершили практически все субъекты СФО. И самое главное, они касаются как традиционных сырьевых отраслей, так и тех, где основные статьи экономики – это агропромышленный комплекс, туризм.

За примерами добро пожаловать в регионы «Большой Сибири».

В Новокузнецке на территории АО «ЕВРАЗ ЗСМК» французская компания Air Liquide ведет строительство кислородного производства. Запуск намечен на июль 2021 года. Специализированный завод будет выпускать промышленные и медицинские газы для нужд кузбасских предприятий и организаций здравоохранения.

Благодаря вводу в эксплуатацию электростанции, работающей на коксовом газе, ПАО «Кокс» свело выбросы в атмосферу к минимуму. Предприятие продолжает модернизировать производство, повышая его эффективность и снижая нагрузку на окружающую среду.

В Кузбассе справедливо говорят: можно создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления и развивать производство без ущерба для качества жизни людей.

В Иркутской области ПАО «Газпром» к 2024 году планирует освоение Ковыткинского газоконденсатного месторождения и строительство нового газопровода. ООО «Иркутская нефтяная компания» реализует масштабный проект по созданию современного газохимического комплекса. Общий объем инвестиций составляет 108 миллиардов рублей. Происходит модернизация и в деревообрабатывающей отрасли: объединенная компания «Русал» строит в городе Тайшете новый алюминиевый завод, задача которого – обеспечить страну материалами нового поколения и создать в регионе 1000 новых рабочих мест.

Амбициозные проекты запущены и в Омской области.

– В 2019 году на территории нашего региона стартовал ряд крупных инвестиционных проектов в сфере промышленности, – рассказывает Александр Бурков, губернатор Омской области. – Компания «Газпромнефть – Каталитические системы» в октябре 2019 года приступила к строительству комплекса по производству катализаторов. Это первый в России подобный проект, задача которого – полностью уйти от зарубежных аналогов. Дело в том, что пока от 70 до 100% катализаторов российские предприятия вынуждены закупать за рубежом. Новый завод мощностью 21 тысяча тонн в год обеспечит выпуск современных систем для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти. Новое производство не только полностью обеспечит потребности отрасли в этой продукции, но и позволит отправлять ее на экспорт. Кстати, актуальность проекта подтверждена его высоким статусом – он национальный.

Качество жизни в Сибири, да и во всей России, должно быть одинаковым.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Александр БУРКОВ.

ПРИГЛАШАЕМ ИНВЕСТОРОВ

29 декабря 2020 года правительство РФ приняло решение о создании на территории Омской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Авангард»

Губернатор Омской области Александр Бурков:

– Наша область – регион, благоприятный для инвестиционной деятельности. В прошлом году, несмотря на пандемию, нам удалось обеспечить рост инвестиций в экономику в сопоставимых ценах на 13,6%. По их объему в основной капитал (210,5 миллиарда рублей) мы поднялись на 5-е место в Сибирском федеральном округе и на 27-е место в России. По динамике инвестиций мы на 1-м месте в Сибири и на 8-м – в России.

Среди наших главных конкурентных преимуществ – наличие всех видов базовой транспортной инфраструктуры, крепкий аграрный комплекс и мощная промышленность. В ее основе – высокотехнологичные обрабатывающие производства. По их доле в индустрии наша область третья в стране. Ведущая отрасль омской промышленности – нефтехимия. На территории региона действует самый современный нефтеперерабатывающий завод в России. Кроме того, Омск был и остается одним из оборонных центров страны.

Мощным драйвером для привлечения новых инвестиций станет особая экономическая зона «Авангард». Ее особенность – дислокация в непосредственной близости от крупных действующих предприятий нефтехимического комплекса: «Газпромнефть-ОНПЗ», «Омский каучук», «Полиом». Это позволяет строить рациональные логистические цепочки по выпуску новой продукции из сырья этих производств, а также оптимизировать поставки товаров, в которых они нуждаются.

Якорными резидентами «Авангарда» стали компании «Газпромнефть – Битумные материалы», «Основа Холдинг», «Омский завод бисфенола» и «ЭКООЙЛ» (ГК «Титан»). На данный момент они планируют реализовать шесть инвестиционных проектов более чем на 23 миллиарда рублей. В первые 10 лет на новых предприятиях будет создано около 800 рабочих мест, совокупная выручка от реализации продукции составит 172 миллиарда рублей.

Свыше 200 гектаров земельных участков на территории «Авангарда» пока не зарезервированы. Приглашаем инвесторов разместить здесь свои производства. Чтобы сократить период окупаемости новых предприятий, у нас предусмотрен полный пакет налоговых льгот и меры государственной поддержки.

Добро пожаловать в Омскую область!

В Омской области предусмотрен полный пакет налоговых льгот и меры государственной поддержки

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сергей ЖВАЧКИН.

ИНТЕЛЛЕКТ, ИННОВАЦИИ И МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ

Конкурентные преимущества научно-образовательного комплекса и потенциал промышленного производства объединены в федеральном проекте «ИНО Томск»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин:

– Томск – один из первых городов Сибири, основанный в 1604 году как форпост Российского государства на востоке страны. Наши предки оказались людьми бесстрашными и предприимчивыми, поэтому стали пионерами во многих сферах. В Томске были открыты первый университет в азиатской части России, первая публичная библиотека, первый ботанический сад, первая газета и первый книжный магазин. Особый ритм жизни, конечно же, связан со студенчеством. Третий год подряд Томск входит в сотню лучших студенческих городов мира в рейтинге международного агентства QS. В городе шесть государственных университетов. Основанные в XIX веке ТГУ и ТПУ имеют статус национальных исследовательских и участвуют в федеральном проекте 5-100, борясь за право войти в топ-100 лучших университетов мира. Сибирский государственный медицинский университет – единственный в России медицинский опорный вуз. О качестве томского высшего образования говорят и международные эксперты, и сами студенты.

Конкурентные преимущества научно-образовательного комплекса и потенциал промышленного производства мы объединили в федеральном проекте «ИНО Томск». Это первый в России проект комплексного развития территории, в первый рабочий день 2015 года его утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев распоряжением правительства РФ.

Благодаря этому проекту томичи уже поставили одному только Газпрому промышленной продукции более чем на 20 миллиардов рублей. К слову, многое из «начинки» мегапроекта «Сила Сибири» сделано в Томске.

Больше полувека мы добываем нефть и больше 20 лет – природный газ.

Две трети территории региона покрыто лесом, это почти 29 миллионов гектаров. Половина запасов древесины – ценные хвойные породы. Деревообработка является одной из основных отраслей томской промышленности, а продукция древесины – одна из главных в экспорте.

Однако томский лес – это не только источник древесины. Сегодня высокотехнологичная экопродукция из диких лесных ягод, грибов и кедрового ореха стала визитной карточкой региона и значимой отраслью пищевой промышленности. 10 процентов российской продукции из дикоросов производится в Томске. Она широко представлена в российских столицах, в городах Европы и Азии.

Новосибирск, Кузбасс и Томск: без науки никуда

В Томске на левом берегу Томи будет построен студенческий кампус. А в Новосибирске идет реализация проекта «Академгородок 2.0»

От сессии до сессии

В Томске многофункциональный студенческий кампус обеспечит местами 20 тысяч студентов шести томских вузов. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение с Министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ о строительстве в городе межвузовского студенческого городка. В России такие кампусы появятся только в Томской области и Пермском крае, но пермяки рассчитывают всего на 5 тысяч студентов.

– Новый городок для студентов мы построим в рамках национального проекта «Образование». Его стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей. Помимо корпусов и общежитий, в кампусе будут спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, технические природные парки. Этот сверхсовременный межуниверситетский комплекс должен стать частью городской среды. Я посоветовался с нашими архитекторами, строителями, ректорами, студентами, и все вместе мы решили, что лучшего места для нового студенческого кампуса, чем на левом берегу Томи, не найти, – говорит губернатор Сергей Жвачкин.

В Томске исторически сложилось, что студенчество – активная часть населения, а слава о томском образовании идет по всему миру.

Регион остается одним из лидеров в РФ по количеству научно-образовательных комплексов: шесть государственных университетов, пять академических институтов РАН, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН. Более 5 тысяч докторов и кандидатов наук, 49 членов государственных академий. Четверть экономически активного населения города – студенты, ученые, преподаватели.

СКИФ – первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.

СКИФ должен стать флагманом

8 февраля 2018 года в Новосибирске Президент Российской Федерации Владимир Путин принял принципиальные решения, серьезно изменившие перспективы развития синхротронных, нейтронных исследований в нашей стране. Флагманским проектом инфраструктуры для научных исследований стал центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». СКИФ – первый в России специализированный источник синхротронного излучения IV поколения.

Ключевыми партнерами нового источника синхротронного излучения в фундаментальных исследованиях будут академические институты Российской Федерации и вузы страны. В центре коллективного пользования создадут экспериментальные станции двух новосибирских вузов – НГУ и НГТУ. НГУ уже начал подготовку молодых магистров профильных специальностей – по программам «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» и «Радиофизические методы исследований». Часть экспериментального времени готовы занять университеты Томска, Красноярска, Москвы, Калининграда.

А параллельно в Сибири развиваются научно-образовательные центры. Об одном из примеров рассказывает губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

– В рамках национального проекта «Наука» в 2019 году у нас был создан научно-образовательный центр – НОЦ «Кузбасс». Наша совместная амбициозная цель – достижение мирового лидерства в области разведки, эффективной добычи, транспортировки, глубокой переработки твердых полезных ископаемых и горного машиностроения, – рассказывает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. – Сейчас мы работаем над тем, чтобы добывать наше главное природное богатство – уголь – без ущерба для природы и людей. Для этого у нас реализуется созданная специалистами НОЦ программа «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Она направлена на создание и внедрение технологий, способствующих последовательному снижению нагрузки на окружающую среду с одновременным повышением эффективности угледобычи и переработки.

Граждане 93 стран мира, жители 78 регионов носят студенческие билеты одного из университетов Томска.

Геннадий ГУСЕЛЬНИКОВ.

Председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников:

– Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» подошла к принципиально новому этапу своей деятельности. Регионы объединились под общим брендом «Большая Сибирь» и представили его единым стендом на Петербургском международном экономическом форуме.

У нас сформирован инвестиционный портфель, который содержит информацию о ключевых проектах, обеспечивающих развитие огромной территории. 208 инвестпроектов на 16,4 триллиона рублей, 117 тысяч высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. Это проекты, реализация которых придаст новый облик Сибири.

Впервые такой портфель рассматривается комплексно. В нем объединены необходимые энергетика, транспортная инфраструктура, объекты капитального строительства, объекты производства и социально-бытового назначения.

Каждый регион представлен наиболее значимыми проектами, а ключевое и объединяющее в них – направленность на развитие человека, сибиряка. Задачи, которые ставит перед собой «Сибирское соглашение», тесно переплетаются с национальными проектами. Это рабочие места, это среда обитания, экология, уровень и качество жизни. Инвестиционный портфель «Большой Сибири» – это во многом проекты, подразумевающие создание детских садов и школ, поликлиник и больниц, спортивных объектов. Конечно, это и строительство новых дорог, которые свяжут поселки и города, обеспечат жителям большую мобильность, это строительство и реконструкция мостов и тоннелей.

Большое внимание к проектам «Большой Сибири» проявляют инвесторы, которым особенно интересны варианты государственно-частного партнерства. Концессионные предложения наших регионов действительно очень привлекательны. В частности, это строительство объектов по оказанию услуг для большого количества потребителей. Например, спортивных сооружений и культурно-бытовых объектов, транспортной инфраструктуры. Также наши корпоративные партнеры проявляют живой интерес к созданию и реконструкции предприятий по переработке полезных ископаемых.

На стенде «Большая Сибирь» мы будем рады и новым партнерам, и гостям и постараемся их удивить потенциалом территорий, сибирским характером и самобытной красотой нашей Большой Сибири!

Инвестиции обеспечат Сибири 117 тысяч рабочих мест, повысят качество среды обитания и уровень жизни