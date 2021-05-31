В РГСУ открылся Ситуационный центр наблюдателей, следящий за проведением ГИА

Ректор Наталья Починок и председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий рассказали о работе открывшегося в РГСУ Ситуационного центра наблюдателей. Фото: пресс-служба РГСУ.

В Российском государственном социальном университете 31 мая начал свою работу Ситуационный центр наблюдателей, следящий за ходом проведения Государственной итоговой аттестации. Более 200 волонтеров - студентов РГСУ в течение месяца будут вести видеонаблюдение за процедурой проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

РГСУ уже не первый год является крупнейшим оператором Ситуационного центра Москвы. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 волонтеры осуществляли наблюдение дистанционно. В этом году было решено открыть в университете масштабный центр с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Наблюдение ведется совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Министерством просвещения Российской Федерации. Проект также поддержал Российский союз молодежи.

- Ситуационных центров по стране стало в два раза больше, и самые крупные из них находятся в Москве - в РГСУ и Московском Политехе, - рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. - С РГСУ мы сотрудничаем уже не первый год. Прямо сейчас более ста студентов РГСУ принимают участие в онлайн-наблюдении за сдачей единого государственного экзамена. Очень приятно сегодня было видеть, как онлайн-наблюдатели в режиме реального времени смотрят за тем, как проходит сдача ЕГЭ на Северном Кавказе.

По словам Красноруцкого, в этом году было принято рекордное число заявок на участие в онлайн-наблюдении. Сейчас в России работают 74 Ситуационных центра в 60 регионах страны.

- Сегодня у мониторов сидят практически бывшие школьники, которые еще год или два года назад сами были на месте абитуриентов и сдавали экзамены, - отметила ректор РГСУ Наталья Починок. - И сейчас прозрачность и профессиональность этих ребят подтверждена серьезной образовательной программой, по которой готовились общественные наблюдатели.

Как подчеркнула ректор РГСУ, многие ребята участвуют в проекте уже не первый год.

- Это важно, потому что культура открытости в стенах РГСУ воспитывается с самого первого курса, - считает руководитель вуза.