Европа закручивает гайки: Получить Шенген станет сложнее

Теперь получить право въезда в Старый Свет стало сложнее, но, впрочем, не намного Фото: Shutterstock

Евросоюз в очередной раз меняет правила выдачи шенгенских виз иностранцам. Теперь получить право въезда в Старый Свет стало сложнее, но, впрочем, не намного.

Согласно новым требованиям, для получения визы ЕС детям придется сдавать отпечатки пальцев с шести лет, хотя раньше эта процедура была обязательна с 12 лет. А люди старше 75 лет будут освобождены от данного обязательства. Впрочем, как заявляют европейцы, биометрические данные детей до 12 лет будут удалять при выезде из Шенгенской зоны либо по окончании срока действия визы.

Немного сложнее будет обстоять ситуация и с фотографией, ведь делать ее придется прямо при подаче документов на визу, а не как раньше, когда можно было принести готовый снимок. При этом некоторые страны все-таки могут попросить приложить к документам и бумажную карточку. В большинстве же случаев все будет в цифровом виде.

Да и при обработке заявок обещают более пристально изучать потенциальных гостей Европы. Планируется создать единую для всех стран Шенгенского соглашения цифровую базу данных, которая объединит всю информацию о въезжающих. Так что нарушить правила пребывания или каким-то иным образом набедокурить, скажем, в Португалии, надеясь, что следующую визу будут выдавать латыши, не получится. Вернее, преступить закон можно, но при следующем обращении за шенгеном, это выйдет боком.

Одновременно с этим изменится срок и порядок хранения всей визовой информации о человеке. Теперь в базу данных будут вносить сведения не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах, и о имеющихся в наличии видах на жительство в разных странах.

Впрочем, сами обязательства еще могут и не вступить в силу. Дело в том, что описанные выше меры - это проект поправок Совета ЕС в визовую информационную систему, и они должны быть еще одобрены Европарламентом. Скорее всего, в случае положительного исхода голосования новые нормы заработают не раньше 2023 года.

Будем надеяться, что к тому времени коронавирусные ограничения останутся в прошлом, и россиянам будет, зачем оформлять шенгенские визы.

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