Как в воду глядят: тренды на перекрестке глобальных интересов

Свою экологическую миссию прославленный хоккеист и двукратный олимпийский чемпион несет уже три года.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Вячеслав Фетисов, посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), депутат Государственной думы:

– Вода играет решающую роль в жизни планеты, каждого из нас. Незаметно для многих с каждым годом вопросы сохранения водных ресурсов и их управления становятся все сложнее. Климат меняется, население растет, масштабная глобализация и урбанизация мира бросают все больше вызовов. Многие эксперты начинают говорить о приближении водного кризиса. Есть мнение, что именно этот ресурс станет поводом следующих крупных конфликтов. Это означает лишь одно: жить так, как раньше, уже нельзя. Нам пора и даже нужно искать новые пути защиты водных ресурсов, а вместе с ними – и будущего людей.

Я вспоминаю, как в юности мог выйти на городской пруд поиграть с друзьями в хоккей. Сегодня в некоторых регионах вода покидает города. Трудно признаться, что это лишь вершина айсберга. Вода – бесценный ресурс. И мы теряем не только рекреационные пруды, озера и реки, но и источники чистой питьевой воды. В природе ее совсем немного: вода в мире на 97,5% соленая, а из оставшихся 2,5% лишь около 0,3% доступны для использования людьми. Поэтому бережное отношение к воде – лучшее наследство, которое мы можем оставить своим детям и внукам.

Из-за глобальных изменений климата каждый год мы наблюдаем все больше жарких и засушливых дней. Два года назад среднегодовая температура воздуха была выше нормы на 2 °С. По информации Росгидромета, в России потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем на остальной части планеты. Солнце высушивает и те источники воды, которые так важны для сельского хозяйства. И страдают от этого не только локальные фермы.

Сегодня если вы не можете быть гарантированно обеспечены водой, то очень велика вероятность того, что вы проиграете. Приволжский, Северо-Кавказский и Центральный округа, Крым – эти территории все чаще осознают, вода – не бесконечна. Ее доступность должна быть фактором предсказуемым.

Другой вопрос в том, как этого добиться. Ответ может оказаться довольно простым: что, если мы будем вкладываться в воду? Сейчас на многих финансовых рынках укрепляется идея «вложения во все сразу», причем это касается и природных ресурсов. Инвесторы понимают, что они исчерпаемы. Тем более резкое сокращение или увеличение запасов здесь невозможно, что делает это направление более инерционным, плавным. На «зеленый» рынок могут заходить, а также пользоваться преференциями не только крупные инвесторы, но и частные. Мир глобален, но проблемные вопросы уравнивают нас в необходимости совместных усилий и охраны ресурсов его природы. Как ни крути, этот тренд с нами надолго. Значит, и российская биржа рано или поздно в состав своих фьючерсных контрактов включит воду.

Пока же в России основным инструментом защиты водных ресурсов остается национальный проект «Экология». Знаю от коллег, что по его направлениям «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги» работа идет особенно масштабная. И это неудивительно: наши реки и озера действительно выдающиеся.

Федеральные проекты «Экологии» разработаны Минприроды России для достижения глобальных целей устойчивого развития (ЦУР) и действуют с 2019 года. И, может быть, в списке ЦУР из 17 пунктов всего один посвящен воде, но они, как и в нашей жизни, совершенно незаметно пронизывают едва ли не каждую из целей устойчивого развития ООН. Вода – основа большинства направлений, касающихся здравоохранения, санитарии, развития малых и больших городов, сельского хозяйства.

Поэтому, понимая наше прошлое, учитывая ошибки настоящего и анализируя риски будущего, нам пора пересмотреть многие современные приоритеты. Кто знает, другого шанса может и не возникнуть, а вода тем временем остается исчерпаемым ресурсом, который очень скоро может оказаться дороже извечного золота.

Байкал – самое большое природное хранилище пресной воды на Земле

Росводресурсы обеспечивают устойчивое водопользование в стране, занимаются сохранением водных экосистем.

РЕСУРС ПОВЫШЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов:

– По прогнозам ООН, уже к концу этого десятилетия половина населения нашей планеты столкнется с дефицитом воды. Миллиарды людей, многие из которых сегодня даже не задумываются, что за вентилем домашнего крана – один из самых ценных ресурсов в мире. Но есть и те, кто это уже понял.

Россия, безусловно, богата водой. Водой пресной и доступной. Она на пике внимания по запросам граждан. Этот ресурс больше, чем питание и комфорт. Он – условие самостоятельности и развития государства, преодоления ключевых вызовов современности.

Сейчас страны активизировались в вопросе пополнения водных запасов и их защиты. Более того, мы испытываем колоссальное внимание со стороны сопредельных государств.

Устойчивое рациональное потребление и восстановление водных ресурсов – ключевые определения концепции «синей экономики». Она обширна, как наши океаны, и также играет решающую роль для сохранения всего живого на Земле. Если говорить понятиями общепринятыми, то инвестиции в воду Всемирный банк определяет как аспект устойчивого использования ресурсов для экономического роста, улучшения условий жизни, обеспечения рабочих мест, а также здоровья экосистемы.

В глобальной климатической повестке такая тенденция становится главной «зеленой инвестицией», фактически новым стандартом. Интерес к водным ресурсам проявляют ведущие игроки мирового фондового рынка – мировые инвестиционные банки как Goldman Sachs, Deutsche Bank. Одновременно с этим многие страны, например, Австралия, заявляют, что рост «синей доли» ВВП имеет больший потенциал для экономического и социального развития страны, чем рост классического ВВП.

По данным Программы развития ООН, тренд оценивается примерно в 3,6 трлн долларов в год с обеспечением более сотни миллионов рабочих мест. В широком смысле тенденция отвечает глобальным целям экономического развития, «зеленым» принципам, в том числе принципам энергоэффективной экономики.

Заходя на этот рынок, компании зарабатывают хорошие очки конкурентоспособности, получают доступ к дополнительным источникам финансирования по сниженным ставкам. Тут стоит отметить пионеров, в числе которых есть и российские компании – ОАО «РЖД». Компания уже заявила и о том, что смотрит в сторону размещения «зеленых облигаций» на российском рынке.

Это не только про непосредственную экономическую выгоду от вложений в самый ценный ресурс планеты. Речь идет о сохранении и восстановлении воды, охране природы, что важно для каждого из нас. А для любого бизнеса – еще и крепкая репутационная опора: инвестиционная привлекательность мероприятий и продукции плюс конкурентные преимущества.

Глобальные игроки успели убедиться, «зеленой экономике» – зеленый свет. Локально же мы испытываем огромную потребность инвестиций в устойчивое потребление. Это касается как сектора ЖКХ, так и сельского хозяйства. Пока остаются нерешенными задачи снижения водоемкости и водопотерь, очистки воды, причем как питьевой, так и сточной.

Незакрытым остается вопрос устаревших коммуникаций и протекающих труб. Водопотери в пути составляют более 30%. Перед нашими коллегами из Минстроя и Минсельхоза России в этом смысле стоят огромные задачи, касающиеся национальной безопасности. И здесь важна многогранная вовлеченность, проблема распространена на множество секторов, заинтересованных сторон – масса.

Ключевой ресурс настоящего и будущего зависит от наших совместных усилий. Здоровье, продовольственная безопасность, гидроэнергетика, транспорт, производства – вода всюду.

Около 900 миллионов человек уже сейчас мечтают о доступе к воде, а 2,5 миллиарда – о чистой, безопасной. Повторюсь, здесь России крупно повезло: с точки зрения пресноводных запасов наше территориальное расположение одно из лучших в мире. Но ценим ли мы свою избранность? Споры за гидроресурсы остры в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. В водном противостоянии схлестнулись Египет и Эфиопия. Вода исторически – фактор развития, условие суверенитета.

Усилиями каждой из стран мы стремимся к достижению глобальных целей устойчивого развития. В России для этого есть целый ряд федеральных проектов. Мы восстанавливаем Волгу, скоро всесторонне возьмемся за Дон. Реализуем проект «Сохранение уникальных водных объектов», расчищаем русла рек, даже самых небольших.

Решение, действие, результат. Последнее мы можем гарантировать, лишь комплексно заботясь о ресурсе. Восстановление природного баланса – весьма долгий и дорогой процесс, поэтому внимание к воде важно как воздух.

Еще 30 лет назад обеспеченность населения безопасной пресной водой была в 2 раза выше. Как развернется ситуация к концу этого десятилетия – зависит от нас.

Россия занимает второе место после Бразилии по запасам пресной воды в мире

Александр Козлов возглавляет Минприроды с ноября прошлого года. До этого он был министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

НУЖНО МЕНЯТЬ МЫШЛЕНИЕ

Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России:

– Пресная вода – стратегический ресурс, один из самых ценных в мире. Из-за ее нехватки в прошлом в мире не раз возникали войны. Несмотря на то что по территории России протекают крупнейшие реки мира – Волга, Енисей, Иртыш, Лена, Обь, Амур, – жители нашей страны также столкнулись с дефицитом воды. В Калмыкии, например, качественной питьевой водой обеспечено всего 7% населения. Запасов воды катастрофически не хватает в Крыму.

Минприроды России начало работу по поиску подземных источников, и мы, конечно, приложим максимум усилий, чтобы обеспечить людей водой. Но, помимо нехватки воды, есть еще одна острая проблема – ее качество. Антропогенный фактор напрямую влияет на состояние водных ресурсов. Промышленные стоки, вырубка лесов, использование ядохимикатов в сельском хозяйстве убивает экосистемы. Реки мелеют, заболачиваются. Вред копится годами. И если мы не остановимся, то пригодной воды однажды просто не станет. В природе все взаимосвязано: экологический кризис затронет всю планету.

Что делать? Прежде всего признать, что так относиться к окружающей среде – это преступление. Против природы, против нас самих, наших детей и внуков. Да, у нас непростое наследие, когда казалось, что страна большая, ресурсов много, они неисчерпаемы, – можно брать сколько и где хочешь. Нужно менять мышление. Воспитывать поколения, которые понимают, почему нельзя бросать мусор у рек, строить заводы без современных очистных сооружений, просто лить воду впустую. Важно, что все больше людей осознают это.

Второе – мы должны убрать за собой. Ликвидировать накопленный вред окружающей среде. Для решения этой задачи реализуется национальный проект «Экология». Сразу три его федеральных проекта посвящены водным объектам. Так вот, совокупно по ним в прошлом году мы добились того, что для четырех миллионов человек улучшились условия проживания вблизи рек и озер. Чистили русла рек, водохранилища. Более 18 тысяч километров береговой линии привели в порядок.

Яркий пример – участок реки Воронеж на территории Липецкой области. За два года работы там извлекли более 400 тысяч тонн донных отложений. Посадили деревья для укрепления берегов. Крупные предприятия, которые стоят на берегах, перешли на режим рационального водопользования и существенно сократили сброс загрязненных стоков. Река вернулась в свое естественное состояние, стала более глубокой и быстрой. Спортсмены Федерации гребного спорта говорят, что теперь здесь можно даже тренировать национальную сборную.

В Ростовской области за два года специалисты очистили 8,5 километра реки Темерник. Это более 116 тысяч кубометров донных отложений, которые копились десятилетиями.

Крупнейший проект – реабилитация Людиновского водохранилища в Калужской области. Этот источник питьевой воды находился на грани экологической катастрофы. За два года работ площадь восстановленных водных объектов составила 870 га, для 45 тысяч человек улучшилось качество жизни.

Особое внимание реке Волге. По ходу ее течения находится целый ряд городов – промышленных центров. В 2020 году здесь завершились строительство и реконструкция 41 объекта очистных сооружений. Расчищено и углублено 422,2 километра реки, восстановлено 12,5 тысячи гектаров естественных и искусственных водных объектов.

Третье направление нашей работы – добиться максимальной доступности всего, что касается экологии. Впервые в нашей стране появился закон об открытости экологической информации: теперь данные о состоянии воздуха, воды, земли, о радиационной обстановке будут публиковаться на сайтах органов власти. Ключевой момент – оперативность и точность. От этого зависит быстрота реакции на чрезвычайные ситуации, а это – жизнь и здоровье людей, целых экосистем.

Каждый из нас несет ответственность за будущее страны. Можно сколько угодно внедрять ресурсосберегающие технологии, чистить реки и озера, строить экологичные производства, но если этого осознания не будет у людей, граждан России, переломить ситуацию сложно. Нужно начать с себя.

Сразу три направления национального проекта «Экология» посвящены водным объектам России