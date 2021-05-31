Шойгу: «В парадах в День ВМФ примут участие более 200 кораблей и до 15 тысяч человек»

Юбилейный парад пройдёт в год 325-летия российского флота Фото: Александр ГЛУЗ

На Коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу рассказал и о том, как будет отмечаться в этом году День ВМФ.

Приводим некоторые выдержки из его выступления:

- В военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России, которые пройдут в разных городах 25 июля, примут участие более 200 кораблей и до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, а также порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники.

- По поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны в этом году проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в День ВМФ 25 июля в Санкт-Петербурге. Юбилейный парад пройдёт в год 325-летия российского флота. В нем будет задействовано 39 кораблей и катеров, 7 подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

- Также военно-морские парады пройдут в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в Средиземном море - в порту Тартус.

- Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия.

- Впервые к мероприятию привлекаются корабли Пограничного управления ФСБ России, добавил министр.

- По окончании Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге все желающие смогут посмотреть на Дворцовой площади под открытым небом рок-оперу «Юнона и Авось». Главные роли в ней исполнят артисты Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова, известные актёры и популярные музыканты.

- При проведении мероприятий парада «будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции».

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