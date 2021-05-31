Две девушки вышли замуж 19 раз ради подарков от женихов

Молодые аферистки находили доверчивых сельских жителей, желавших найти себе спутницу жизни, и убеждали их сыграть свадьбу без официальной регистрации брака

Наверное каждый из нас может припомнить хотя бы один анекдот или байку, сюжет которых строится вокруг факта наличия у мужчины нескольких семей в разных городах, а то и странах. И вот пару лет назад две молодые китаянки решили исправить эту «гендерную несправедливость» и внести свой вклад в народный фольклор. Ну и подзаработать заодно деньжат на хорошую жизнь, - пишет South China Morning Post.

Свой «бизнес» предприимчивые девушки решили построить на том факте, что в Китае мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет крайне трудно найти себе пару, поскольку их банально больше на 17,5 миллиона, чем их сверстниц.

Молодые аферистки находили доверчивых сельских жителей, желавших найти себе спутницу жизни, и убеждали их сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. Ну а где свадьба, там и подарки молодым, притом лучше — деньгами. В итоге за два года «многомужцы» провели 19 фиктивных церемоний, выманив у «суженых» и гостей подарков на сумму в 312 000 долларов (около 23 миллионов рублей).

При этом они умудрялись еще и жить на несколько «семей», но тут они уже не проявляли особой изобретательности и действовали «по классике» - говорили «мужу», что им срочно надо навестить родственников в другой провинции и исчезали дней на 10, отправляясь в другую провинцию к очередному «тому самому».

И все бы ничего, да забыли сторонницы полигамных отношений о том, что живут они не в XX веке, а во времена повсеместного проникновения цифровых технологий, благодаря которым и был раскрыт их обман.

В марте 2021 года житель села во Внутренней Монголии увидел в интернете трансляцию свадьбы, невестой на которой выступала его молодая жена. При помощи социальных сетей он нашел ее нового «жениха» и вместе они обратились в полицию. Теперь хитрых невест ищут не только правоохранители, но и многочисленные родственники «избранников», раскошелившиеся на немалые суммы ради счастья молодых.

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