Дана Борисова, Марина Орлова и Анна Калашникова обвинили в насилии известных режиссеров

Марина Орлова призналась, что в 16 лет ее едва не изнасиловал очень влиятельный человек Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя полтора месяца после скандальных признаний о пережитом в детстве сексуальном насилии Елена Проклова вновь появилась на телеэкранах. На этот раз - в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", где в лучших традициях драматургии схлестнулись ее яростные оппоненты и не менее убедительные сторонники.

В выпуске с громким названием "Изнасилованные звезды" о своем опыте грязных домогательств впервые решились рассказать сразу три актрисы. Имен своих обидчиков они не называли, но каждая утверждала, что это известные режиссеры, которые живы и по сей день.

Так, звезда сериалов Марина Орлова, которая в недавнем фильме про Юлию Началову сыграла главную роль, призналась, что в 16 лет ее едва не изнасиловал очень влиятельный человек, открывший в кино немало актрис.

- После кастинга он попросил заехать к нему домой. Сказал, что я слишком тепло одета, попросил снять кофту, и я осталась в одном белье, - вспомнила тот страшный случай Орлова. - Но когда он и белье попытался снять, я поняла, что что-то не так, и рванула к выходу. Вот только дверь оказалась закрыта. Режиссер побежал за мной и затащил обратно, пытаясь сорвать с меня штаны. "Ты что девственница?", - удивился он. - "Ну давай по другому...". В итоге я рыдала в углу, закрыв лицо ладонями, пока он, стоя напротив, себя удовлетворял. Закончил, открыл дверь: "Видишь, как все так быстро, зря ты отказалась. Будешь готова, возвращайся. Я никого еще не обманывал", - сказал он и перечислил имена популярных актрис, которые после интима с ним получили роли...

Как отметила гостья ток-шоу, ее до сих пор тошнит, когда она видит фильмы этого режиссера, но назвать фамилию артистка категорически отказалась: "К сожалению, мы не готовы признавать, что великие люди могут быть сволочами".

Поддержала Елену Проклову и Дана Борисова, которую в 18 лет против ее воли склонил к интиму ее теленачальник.

Дана Борисова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я тогда только пришла на ТВ. Девушка наивная, без опыта, - рассказала телеведущая. - Кастинг проводил автор и ведущий программы. И дальше у нас с ним началось какое-то интимное сближение... У меня не было возможности отказаться. Это было насилие. Но я не могла сбежать, потому что ценила эту работу. А после... Бывает так, что ты влюбляешься в своего насильника. Наша связь продолжалась три года, я забеременела и сделала аборт: ребенок не входил в его планы.

Актриса и певица Анна Калашникова с домогательствами столкнулась дважды. Первый раз - в Москве, на съемках у режиссера, который попросил ее с подругой сыграть любовь в кадре.

Анна Калашникова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Он просил то показать грудь, то пообниматься. Заставлял нас трогать его, смотреть, наклонял голову.., - сбивчиво вспоминала Калашникова. - Говорил: "Ну давайте, вы же хотите стать актрисами!". Это было ужасно. После этого я решила строить карьеру в Голливуде и по знакомству оказалась в гостях у американского режиссера Бретта Рэтнера, который снимал "Люди Икс". У него шикарный дом в Беверли-Хиллз. Он пригласил меня к себе в кабинет и нагло снял штаны, оказавшись без трусов: "Ну ты же девочка умная. Давай найдем точки соприкосновения". Схватил меня за голову, за руки и вперед..!

При этом, как заверили актрисы, свои истории они вынесли на публику вовсе не ради сомнительной славы. Их цель - предупредить об опасности молоденьких девочек и их родителей, мечтающих о карьере в кино и шоу-бизнесе.

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