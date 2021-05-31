"Изумрудная шкатулка" и "Хобби-тетрадь Дружка Барбоскина": лучшие книги для развлечения детей

Если вы еще не придумали, как вместе отметить 1 июня, напомним, что совместное чтение – отличный повод побыть лишний раз вместе Фото: Shutterstock

День защиты детей – ежегодный международный праздник. Учрежден был еще в 1949 году в Париже. Для чего он был придуман? Об этом (правда, довольно официально) написано в Декларации прав ребенка: «День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство должны признавать и соблюдать права и свободы детей».

Это все глобально и масштабно. Но не менее ценна счастливая улыбка ребенка, важны поддержка и внимание. А еще – время, проведенное вместе с родителями. Если вы еще не придумали, как вместе отметить 1 июня, напомним, что совместное чтение – отличный повод побыть лишний раз вместе, а потом обсудить увлекательные приключения, обменяться мыслями. «Комсомольская правда» подготовила подборку интересных книг и журналов, которые наверняка понравится детям и даже их родителям. Читайте вместе и с удовольствием!

Книга «Самоцветная шкатулка. Зарубежные сказки»

В «Самоцветной шкатулке» собраны настоящие литературные сокровища – зарубежные сказки, на которых выросло не одно поколение детей по всему миру: «Кот в сапогах», «Спящая красавица», «Белоснежка», «Храбрый портняжка» и многие другие. Волшебные истории и потрясающие старинные иллюстрации увлекут ребёнка в мир фантазии. Эта книга поможет детям полюбить чтение, развить воображение, напомнит о том, как важно быть добрым, честным и справедливым. Самоцветная шкатулка станет прекрасным подарком и украшением любой домашней библиотеки.

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Книга «Изумрудная шкатулка. Русские сказки»

На страницах «Изумрудной шкатулки» оживают любимые с детства герои: Морозко, Сивка-Бурка, Жар-птица, Крошечка-Хаврошечка и многие другие. Волшебные истории и великолепные классические иллюстрации в уникальном подарочном оформлении увлекут ребёнка в сказочный мир, помогут ему полюбить чтение, познакомят с важной частью богатого наследия русской культуры, просто и понятно расскажут о вечных ценностях: добре, справедливости, правде. «Изумрудная шкатулка» станет для ребёнка прекрасным подарком, полным волшебных открытий, и подлинной драгоценностью в любой домашней библиотеке.

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Книга «Хобби-тетрадь Розы Барбоскиной»

Роза Барбоскина любит модно одеваться и делать макияж, хочет стать артисткой! Есть ли у тебя схожие мечты? Тогда заполни хобби-тетрадь вместе с героиней и узнай ещё больше об увлечениях Розы и других Барбоскиных. Эта хобби-тетрадь поможет тебе погрузиться в мир красоты и творчества. Ты узнаешь о модных столицах, стилях в одежде, кто придумал туфли, и даже попробуешь себя в роли дизайнера одежды – подберёшь наряды героям любимого мультсериала.

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Книга «Хобби-тетрадь Дружка Барбоскина»

Дружок Барбоскин – фанат спорта и в будущем мечтает выиграть межгалактический турнир по футболу! Может быть, и ты хочешь стать известным спортсменом? Тогда эта тетрадь поможет тебе сделать шаг навстречу мечте и ещё ближе познакомиться с миром спорта. А ещё узнать больше о других увлечениях Дружка. Заполни тетрадь вместе с героем и разберись в спортивных терминах, прочитай про культовых спортсменов, сделай аэрофутбол, сочини собственный рэп и даже нарисуй мяч для чемпионата мира по футболу. Звучит круто! Внутри тебя ждут увлекательные истории, интересные задания и ценные советы.

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