Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов: «Каждый год в мире возникают одна-две новые инфекционные болезни»

Как бы то ни было, на самом деле люди в любом случае причастны к вспышкам опасных инфекций последнего времени
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В «биографии» коронавируса SARS-CoV-2 и начальных этапах его эволюции до сих пор сохраняются белые пятна. Одни ученые, основываясь на этом, выдвигают гипотезы о лабораторном происхождении возбудителя ковида, его утечке из пробирки во время опытов. Другие пугают: если мы не докопаемся до истинной истории и обстоятельств возникновения COVID-19, то в будущем можем столкнуться «и с COVID-26, и COVID-32». Об этом, в частности, заявил в эфире телеканала NBC декан Национальной школы тропической медицины Медицинского колледжа Бейлор в Хьюстоне (США) Питер Хотес.
Как бы то ни было, на самом деле люди в любом случае причастны к вспышкам опасных инфекций последнего времени. Человеческий фактор вносит немалый вклад в эволюцию возбудителей болезней, и сейчас такой процесс, судя по всему, идет по нарастающей. Об этом рассказал в докладе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов. Эксперт выступил на XIII ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского. ()
- Около 2 млрд человек, или четверть всего населения Земли, ежегодно переносят инфекционные болезни. Почти 17 млн погибают непосредственно от них или последствий инфекционных патологий, - говорит эксперт. - Эти болезни занимают первое место среди причин преждевременной смерти.
В 2019 году, еще до пандемии, на четвертом месте среди всех причин смерти людей и на первом среди смертности от инфекционных болезней были инфекции нижних дыхательных путей (трахеи, легких, бронхов).
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов
- Каждый год в мире возникает от одной до двух новых инфекционных болезней, - рассказывает Владимир Чуланов. - За последние три десятка лет было обнаружено более тридцати ранее не известных патогенов человека. 75% из них происходят от животных. Большая часть возбудителей новых инфекций — бактерии. Вирусы составляют около трети, 26%.
Среди самых опасных «новичков», с которыми за последнее время познакомилось человечество — братья-предшественники нынешнего коронавируса. Это SARS-CoV-1, возбудитель атипичной пневмонии с летальностью 11%, и вирус — возбудитель MERS, Ближневосточного респираторного синдрома, уносившего жизнь 36% заболевших.
Эксперт перечислил основные проблемы инфекционной безопасности XXI века:
- появление новых возбудителей (подробнее см. ниже «Лица врагов»);
- распространение инфекций, связанных с оказанием медпомощи (внутрибольничные инфекции);
- рост заболеваемости социально значимыми инфекциями (прежде всего это ВИЧ, туберкулез, хронические вирусные гепатиты);
- расширение ареала природно-очаговых инфекций (так, например, Лихорадка Западного Нила, прежде известная только в Африке, сейчас дошла до северных широт);
- распространение лекарственной резистентности, в первую очередь устойчивости бактерий к антибиотикам;
- низкий уровень санитарной грамотности населения («это тоже серьезная причина распространения инфекционных болезней», подчеркивает главный инфекционист. Кому там надоело носить защитные маски в условиях непрекращающейся эпидемии COVID-19?)
«К сожалению, в мире довольно активно и антивакцинальное лобби, - отмечает Владимир Чуланов. - Это тоже можно назвать биологической угрозой, поскольку оно мешает программам вакцинопрофилактики. Также никто не снимал с повестки дня угрозу биотерроризма».
Ученые называют это эволюцией инфекций. Вирусы, веками смирно существовавшие в своих естественных резервуарах обитания, вдруг «нападают» на человека. А бактерии - возбудители легко излечимых болезней превращаются в непобедимых монстров. Почему?
Если в 1980-м году население земного шара составляло около 4,5 млрд человек, то сегодня приближается к 8 млрд, напоминают эксперты. Новым людям нужна еда, и чаще всего ее по старинке добывают экстенсивным способом — вторгаясь в дикую природу. Так, около 60% вырубки тропических лесов Амазонки связано со скотоводством — расчисткой площадей для посевов на корм скоту, говорят биологи. Растет и употребление диких животных, которые «награждают» охотников своими вирусами. В частности, вспышку смертельно опасной лихорадки Эбола связывают с обезьяньим мясом, а одна из версий происхождения COVID-19 – поедание зверьков панголинов.
- Глобальная проблема огромного масштаба — антибиотикорезистентность, - говорит Владимир Чуланов. - Она связана с нерациональным использованием антибиотиков, и пандемия ковида, увы, внесла в это мощный вклад. Сейчас появился такой спектр бактерий, устойчивых к антибиотикам, какого клинические микробиологи не видели очень давно.
Подливает масла в огонь избыточное использование антибактериальных лекарств в сельском хозяйстве. В то же время государства и фармкомпании не спешат вкладывать средства в разработку новых антибиотиков. «За последние 30 лет мы не увидели ни одного нового класса таких препаратов, - сетует профессор Чуланов. - А к большинству из ныне существующих антибиотиков в той или иной степени у бактерий развилась резистентность». Смертность от заболеваний, вызванных такими штаммами бактерий, уже стала колоссальной проблемой в развитых странах, рассказал главный инфекционист.
Расплата за блага цивилизации?
Пожалуй, можно сказать, что рост заболеваемости инфекционными болезнями и появление новых опасных патогенов становится в определенной степени расплатой человечества за достижения прогресса.
Благодаря миграции населения, быстрому и беспрепятственному (до введения антиковидных ограничений) перемещению людей по всему земному шару возбудители инфекций из очагов вспышки легко разносятся по миру. Международная торговля доставляет замороженные продукты, в которых могут в целости и сохранности приезжать на новые территории болезнетворные вирусы (это, кстати, одна из гипотез попадания коронавируса SARS-CoV-2 на рынок в Ухане).
Человеческая деятельность влияет и на климат. «Потепление приводит к расширению ареала распространения переносчиков болезней», - говорит профессор Чуланов. Так, насекомые-кровососы постепенно перемещаются из Африки на другие континенты.
Смертность от инфекций в России: у детей падает, среди молодежи растет
- Если говорить о смертности от инфекционных болезней в России, то, к сожалению, мы видим четкую тенденцию к увеличению. У нас этот показатель значимо выше, чем, скажем, в странах Евросоюза, - рассказывает главный инфекционист. - Есть зависимость от пола: мужчин погибает от инфекций больше, чем женщин. В то же время у детей наблюдается снижение смертности от инфекционных патологий. Однако среди взрослых 18-44 лет (по классификации ВОЗ это молодежь. - Ред.) идет нарастание смертности. Это тревожно.
Какие новые* наиболее опасные инфекции появились за последнее время
- COVID-19, 2019 г.
- Лихорадка Эбола, 2014 г.
- Птичий грипп, 2013 г.
- MERS (Ближневосточный респираторный синдром), 2012 г.
- Свиной грипп, 2009 г.
- Лихорадка Зика, 2007 г.
- SARS (атипичная пневмония), 2002 г.
- Вирус Нипа (Нипах), 1999 г.
- Вирус лихорадки Западного Нила (впервые выделен в 1937 г. в Уганде, в XXI веке стал распространяться в северных широтах).
* Ученые называют «новыми» инфекции, которые стали поражать людей впервые или вышли за рамки своего первоначального очага и начинают распространяться по миру.
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