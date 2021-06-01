Форель, вода и стальные трубы: Чем живет порт Приморск, отгрузивший миллиардную тонну нефти

Миллиардная тонна отгружена на танкер Tigani. Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Приморск сегодня - это современный портовый комплекс, практикующий инновационные подходы в вопросах защиты окружающей среды и играющий роль стратегически важных «экспортных ворот» в Нидерланды, Финляндию, Германию, Великобританию и другие страны. Но так было не всегда.

Геополитический вопрос

В советское время основная часть внешнеторговых грузоперевозок на Балтике шла через Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. На долю портов РСФСР (Калининград, Ленинград, Выборг, Высоцк) приходилось лишь 25% общего грузооборота. После развала Союза стало ясно, что зависеть от транзита через новые государства, как и отдавать в их бюджеты значительную часть стоимости добытой в России нефти за прокачку и отгрузку крайне расточительно.

В 1993 году власти приняли стратегическое решение о перенаправлении торговых потоков в российские гавани. В Ленобласти запланировали новые порты, один из них - Приморск - должен был стать альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному порту в Вентспилсе. Строительство началось лишь в 2000-м, причиной задержки было не столько отсутствие средств, сколько работа зарубежных лоббистов. Для старта и продолжения строительства потребовалось непосредственное вмешательство президента страны.

С тех пор утекло много нефти. Порт постепенно нарастил мощность - сегодня его годовая пропускная способность 60 млн тонн нефти и 25 млн тонн нефтепродуктов. Россия, построив порт в конечной точке Балтийской трубопроводной системы - БТС (по ней идет нефть из Коми, НАО, Западной Сибири и Урало-Поволжья), по сути, вновь прорубила окно в Европу.

Страна не только получила независимый экспортный выход, но и создала рабочие места (в Приморске трудятся 1,5 тысячи человек), стимулировала спрос на продукцию смежных производств и нарастила поступления в бюджет. По оценке экспертов, которая базируется на медианном значении за два десятилетия, объем перечисленной экспортной пошлины в бюджет России за время работы порта составляет около 190 миллиардов долларов. Кроме того, транзит по территории других государств раньше обходился РФ в среднем до 700 млн долл. ежегодно. А это на круг еще 10 миллиардов. Итого порядка 200 миллиардов, которые работают на российскую экономику, - это сравнимо с годовым бюджетом, например, Швейцарии. Кроме того, создание новых точек отгрузки позволяет нефтяникам оперативно перенаправлять свои объемы и получать более высокую, на 3 - 5%, цену.

Сегодня во главу угла поставлено обеспечение бесперебойных поставок и их экологическая безопасность. Поэтому компания тратит огромные деньги на постоянное обновление. Как рассказал Владимир Радов, генеральный директор «Транснефть - Балтика», которая управляет Балтийской трубопроводной системой, в этом году объем вложений в реконструкцию, капитальный ремонт и строительство составит около 6,5 млрд рублей. А всего на предстоящие пять лет сумма превысит 55 миллиардов.

Председатель СД БТС Н. П. Токарев и гендиректор БТС А. Б. Миллер в день начала строительства порта. 2001 год.

Водный знак качества

При перекачке таких объемов цена ошибки высока. Опыт Норильска показал, что халатное отношение к инфраструктуре грозит экологической катастрофой. В «Транснефти» это понимают. В Приморске не покидает ощущение, что люди здесь одержимы безопасностью. Даже для передвижения по территории в теплое время года используются служебные велосипеды.

Порт изначально спроектирован так, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду. Например, цистерны обрамлены валами и рвами - по ним нефть, случись вдруг разлив, сама потечет в специальный амбар. В порту говорят, что компания не может рисковать, когда на кону, помимо финансов и репутации, охраняемая природная территория «Березовые острова». Это место имеет международное значение в качестве местообитания птиц и размножения балтийской нерпы.

Когда на карте появился нефтепорт, северные соседи - финны и норвежцы - всполошились, дескать, пропадут наши заповедники со всей их краснокнижной живностью. Несколько лет их экологические активисты приезжали, искали, разбирались. В итоге убедились, что работа порта угрозы природе не представляет. И даже посоветовали пройти добровольную сертификацию у признанного международного экологического гуру - DNV GL. С тех пор соответствие безопасности стандартам ISO подтверждено документально.

Одна из идей фикс команды порта - чистая вода. По словам представителей «Транснефти», содержание вредных примесей в ней не больше, чем в кране у нас на кухне. Чтобы добиться такого результата, нужны особые усилия. В порту есть мощные очистные сооружения. Контроль качества проходит не только вода с предприятия, но и балластные воды с танкеров. Капитаны отмечают, что теперь, чтобы соблюсти строгие нормативы Приморска (содержание нефтепродуктов менее 0,05 мг/л), перед входом в Финский залив они вынуждены набирать новый балласт. Так в акваторию попадает чистая балтийская вода, что ускоряет процесс очистки прибрежной зоны.

Лаборатория порта за прошлый год обработала 36 тыс. проб воздуха, воды до и после очистки, балластных вод, а также впадающих в Финский залив ручейков и подземных потоков. Показатели в норме. Такой плотный контроль сотрудники порта объясняют еще и так: жители окрестностей из-за любой радужной пленки будут кивать на порт, поэтому прозрачность во всех смыслах тут на первом месте. Однако местным беспокоиться не о чем. Парадоксально, но содержание нефтепродуктов с появлением порта уменьшилось в водах залива в десятки раз.

В порту действует экологический полигон гидробионтов. Фото: Пресс-служба ПАО «Транснефть»

Форель на службе у экологов

Специалисты компании организовали новый способ экологического мониторнига - с помощью балтийского сига и радужной форели. «Эти виды - лучший индикатор состояния окружающей среды, ведь для них подходит только чистая вода без примесей», - объясняет начальник отдела экологической безопасности порта Рустам Давлетяров.

В 2019 году прямо рядом с одним из причалов обустроили садки, в которых поместили 900 особей. Теперь ветеринары регулярно отслеживают их ключевые параметры. Вердикт: форель и сиг соответствуют жестким фитосанитарным нормам. К слову, подобная практика (между прочим, уникальная не только для России) есть и в других портах «Транснефти». В Козьмино за чистоту акватории отвечает гребешок, а в Новороссийске с недавних пор - устрицы и мидии.

ВАЖНО

Разливы и навалы

Кажется, от себя «Транснефть» делает все, чтобы вокруг была чистота и порядок, но над внешними факторами она не властна.

Заметная головная боль всей компании - незаконные врезки на нефтепроводах. По словам гендиректора «Транснефть - Балтика» Владимира Радова, две трети таких хищений ведут к разливам. За последние три года «Транснефть» из-за воровства топлива, восстановления труб и рекультивации пострадавших участков потеряла не менее 2 млрд рублей.

Поймать «нефтесосов» сложно - врезки стали делать технологично и изобретательно. Нелегальные трубы могут тянуться на километры, а их финальную точку тщательно маскируют. Но главное, у жуликов есть могущественные покровители. Даже когда дела доходят до суда, наказания удивляют своей нехарактерной «гуманностью» - условными сроками и символическими выплатами ущерба.

А в порту другая проблема - в прошлом году произошла уже третья за последнее время авария. Танкер протаранил причал и повредил гидротехнические сооружения. Ущерб многомиллиардный. После инцидента 2016 года порт разработал регламент, который устанавливает жесткие требования и предполагает ввод понятия «представитель терминала», который должен следить за швартовкой.

Но воз и ныне там. ФАС возражает против этой инструкции, объясняя это защитой конкуренции, и она до сих пор не принята. Это и создает условия для подобных технических аварий.