Пандемия кончилась, пора на выход: миллионы американцев могут оказаться на улице

Это волна выселений, которая буквально раздавит некоторые районы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце июня 2021 года США может захлестнуть настоящее цунами выселений арендаторов из занимаемых ими квартир и домов. Рискует остаться без крыши над головой каждый шестой съемщик (15 процентов от общего числа), не способный вносить очередные платежи из-за тяжелого финансового положения или потери работы, - сообщает CNBC.

Все дело в том, что 30 июня перестанет действовать мораторий на выселение, введенный в сентябре Центрами по контролю и профилактике заболеваний, чтобы избежать массового выселения людей в период пандемии коронавируса. Второй причиной сложившегося кризиса стало несвоевременное и неэффективное распределение отдельными штатами 45 миллиардов долларов, выделенных правительством для помощи оказавшимся в трудной ситуации арендаторов. Но, даже при условии, что эти деньги в итоге дойдут до получателей, их все равно не хватит для разрешения ситуации - согласно подсчетам, по стране задолженность арендаторов может составить 70 миллиардов долларов.

Наиболее пострадают от отмены моратория, как ожидается, представители «цветного населения», лица с низким доходом и пожилые граждане. Так, среди американцев старше 65 лет под угрозой выселения оказались более 100 тысяч человек.

- Это волна выселений, которая буквально раздавит некоторые районы. Любой, кто до пандемии жил от зарплаты до зарплаты, окажется уязвимым, - уверен координатор «Национальной коалиции за гражданское право на адвоката» Джон Поллок.

Уровень прогнозируемого выселения сильно различается по штатам — если во Флориде и Южной Калифорнии оплату задерживает каждый четвертый житель, в Мэне и Кентукки за жилье не платят только шесть процентов арендаторов.

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