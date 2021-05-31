"Зачем выставлять на посмешище?": утянутая в боди Наташа Королева отметила 48-летие с мамой

Наташа Королева решила показать, что осталось за кадром во время ее фотосессии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева 31 мая празднует 48-летие. Отметить очередной День рождения жена стриптизера Тарзана решила яркой фотосессией в компании мамы Людмилы Порывай. Правда, поклонники нелицеприятно высказались в адрес женщин.

Наташа Королева решила показать, что осталось за кадром во время ее фотосессии. Певица разместила небольшое видео. Она предстала в откровенном наряде. Звезда утянулась в яркое салатово-желтое боди с глубоким декольте. Вырез подчеркнул внушительный бюст исполнительницы нетленки "Маленькая страна". В прическу Королевой были добавлены разноцветные искусственные волосы.

На видео вокалистка призывно водит бедрами. "Иногда очень полезно покрутить попой для хорошего кровообращения", - поведала Королева.

Кроме того, в кадр попала и съемка ее мамы Людмилы Порывай. 75-летняя пенсионерка предстала в похожем образе. Правда, обошлось без купальников и дерзких мини. На Порывай - всего лишь обтягивающая ярко-розовая водолазка оттенка «бабл-гам» и голубые джинсы с завышенной талией. На голове - шиньон с синими прядями.

В подписи к посту Королева подчеркнула, что очень рада быть похожей на свою маму. "Ведь она у меня огонь! И этот день, мама, я посвящаю тебе! И хочу, чтобы все поздравления сегодня звучали в твой адрес!", - написала она в блоге.

В комментариях к часть поклонников оставила поздравления в адрес пожилой женщины и ее дочки, отметив, что Королева в подобном образе "выглядит, как девочка". Однако другая часть фолловеров сочла образы артисток неуместными в их возрасте.

"Оставьте маму в покое", "Зачем выставлять на посмешище?", "Стареть надо красиво и достойно обеим", "Наташа, ну пора уже прекратить утягиваться в латекс и нейлон", "Я перепугалась. Реально как гном из страшной сказки", "Престарелая Барби", "Хватит пугать народ и издеваться над пожилым человеком", "Бедная женщина, полстраны смеется с нее", "Зачем это все, для кого", - делятся мнением подписчики.

Впрочем, ни певицу, ни ее маму подобная реакция народа ничуть не смущает. Сама себя Порывай как-то назвала "дерзкой кокеткой, в крови которой сладкий яд". Ну а Наташа давно не обращает внимания на завистников и злопыхателей. Она живет в свое удовольствие и старается брать, как говорится, от жизни все.