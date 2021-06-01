Когда был Бибер маленький: Фото мировых звезд в детстве

Джастин Бибер в детстве. Фото: justinbieber/instagram.com

1 июня - лучшее время, чтобы полистать альбом с детскими фото. Счастливые и беззаботные, они еще не подозревали, что станут звездами и столкнутся с обратной стороной славы: завистью, настырным вниманием общественности, а кое-кто и с большим горем. Глядя на эти снимки, вспоминаешь и про своего внутреннего ребенка, который живет в каждом взрослом. Оставайтесь детьми, дорогие читатели!

Джастин Бибер весьма сосредоточен. На девичьи сердца такой взгляд наверняка воздействовал.

Джастин Бибер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джессика Альба и в школе определенно была звездой, а не гадким утенком.

Джессика Альба в школе. Фото: jessicaalba/globallookpress.com

Джессика Альба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В родном Барбадосе Робин Фенти (Рианна) жила тихой и размеренной жизнью, пока папа работал на складе одежды. А в 16 лет переехала с родителями в США, через год выпустила первый альбом и вскоре покорила Америку. А затем и весь мир.

Робин Фенти (Рианна). Фото: face to face/globallookpress.com

Рианна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс больше подошло бы сыграть Красную Шапочку в американской экранизации сказки.

Крошка Бритни. Фото: britneyspears/instagram.com

Бритни Спирс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юный Киану Ривз: могла ли воспитательница яслей в США предполагать, что ей посчастливилось ухаживать за спасителем человечества Нео из «Матрицы»?

Маленький Киану. Фото: face to face/globallookpress.com

Киану Ривз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отсутствие зубов у малышки Адель никак не влияло на зашкаливающий уровень очарования.

Малышка Адель. Фото: adele/instagram.com