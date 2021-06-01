Когда был Бибер маленький: Фото мировых звезд в детстве

Джастин Бибер в детстве. Фото: justinbieber/instagram.com
1 июня - лучшее время, чтобы полистать альбом с детскими фото. Счастливые и беззаботные, они еще не подозревали, что станут звездами и столкнутся с обратной стороной славы: завистью, настырным вниманием общественности, а кое-кто и с большим горем. Глядя на эти снимки, вспоминаешь и про своего внутреннего ребенка, который живет в каждом взрослом. Оставайтесь детьми, дорогие читатели!
Джастин Бибер весьма сосредоточен. На девичьи сердца такой взгляд наверняка воздействовал.
Джастин Бибер.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Джессика Альба и в школе определенно была звездой, а не гадким утенком.
Джессика Альба в школе. Фото: jessicaalba/globallookpress.com
Джессика Альба.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В родном Барбадосе Робин Фенти (Рианна) жила тихой и размеренной жизнью, пока папа работал на складе одежды. А в 16 лет переехала с родителями в США, через год выпустила первый альбом и вскоре покорила Америку. А затем и весь мир.
Робин Фенти (Рианна). Фото: face to face/globallookpress.com
Рианна.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Бритни Спирс больше подошло бы сыграть Красную Шапочку в американской экранизации сказки.
Крошка Бритни. Фото: britneyspears/instagram.com
Бритни Спирс.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Юный Киану Ривз: могла ли воспитательница яслей в США предполагать, что ей посчастливилось ухаживать за спасителем человечества Нео из «Матрицы»?
Маленький Киану. Фото: face to face/globallookpress.com
Киану Ривз.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Отсутствие зубов у малышки Адель никак не влияло на зашкаливающий уровень очарования.
Малышка Адель. Фото: adele/instagram.com
Адель. Фото: adele/instagram.com