"От войны, нищеты, жестокости": Россияне рассказали, от чего нужно защитить детей

Вопрос дня: От чего наших детей особенно важно защищать сегодня? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

К 1 июня, международному дню защиты детей, мы задали наш вопрос дня:

От чего наших детей особенно важно защищать сегодня?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат Госдумы, писатель:

- Нужно давать талантливым дорогу. Порадовался победе наших школьников-физиков на Азиатской олимпиаде. Хотелось бы, чтобы они остались в стране и ее развивали. Надо защищать тех детей, кого органы опеки несправедливо изымают из семей, а ведь зачастую, когда и впрямь нужна защита, - никого не докличешься.

Сергей МИРОНОВ, лидер партии «Справедливая Россия - За правду»:

- От ЕГЭ, от этого страшного инструмента для выкачивания денег из родителей. Сдать экзамен на отлично без учебы у платных репетиторов уже невозможно.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- От войны, нищеты, жестокости... Но в первую очередь от отсутствия цели в жизни. Человек должен с ранних лет знать, что ему есть ради чего жить.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Нужно оседлать интернет, держать под контролем соцсети, чтобы защитить детей от информации, которая может превратить их в трансвеститов, сатанистов и нацистов, например.

Элина ЖГУТОВА, руководитель Центра по защите семейных ценностей «Иван Чай»:

- Детям очень вредно наблюдать ссоры родителей. Вот от этого в первую очередь и надо защищать. Надо оздоравливать культуру семейных отношений.

Ольга ЛЕТКОВА, председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ»:

- Защищать от защитников прав детей! Порой они просто вбивают клин между детьми и родителями. Но самое главное - детей надо спасать от недостатка любви.

Роман ПЛЮТА, председатель «Православного союза»:

- Пора защищать от тех взрослых, которые совсем запутались в том, что такое хорошо, а что такое плохо...

Евгения, ученица 2-го класса школы № 1501:

- Защитите меня, пожалуйста, от слишком буйного воспитания! Очень обидно, когда родители злятся и кричат, даже когда ничего страшного не произошло.