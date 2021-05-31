Россия сыграла против Швеции на ЧМ-2021 по хоккею. Фото: REUTERS

В понедельник, 31 мая, хоккеисты сборной России провели предпоследний матч группового этапа чемпионата мира 2021. И для нашей дружины это был самый долгий поединок - против Швеции команда Валерия Брагина сыграла 60 минут основного времени, пять минут овертайма. По итогам которых - 2:2. Выяснять отношения пришлось в серии буллитов. И наши - победили 3:2, решающий бросок на счету Владимира Тарасенко.

Битва против Швеции выдалась очень славной. Фото: REUTERS

Встреча сложилась крайне непросто для нашей команды и против Швеции пришлось очень серьезно "пободаться" по ходу матча. На 8-й минуте поединка швед Фреден забросил в наши ворота первую шайбу. И дальше долго. Очень долго. Невероятно долго скандинавы вели в счете, отбивая все атаки россиян. Первый период - они в лидерах 1:0. Второй период - без перемен, те же 1:0 на табло.

В ворота сборной России влетали не только шайбы, но и шведы. Фото: REUTERS

Зато наши за минуту в третьем периоде смогли перевернуть игру. На 52-й минуте Слепышев, а потом в следующей же атаке Барабанов дважды поразили ворота шведов и вывели нас вперед. Но на 55-й минуте Олофссон сделал счет равным.

В матче против Швеции было очень много борьбы. Фото: REUTERS

Основные 60 минут матча завершились вничью 2:2. После бонусных 5 минут овертайма ничего не поменялось. И лишь в серии буллитов Швеция пала. Наши победили со счетом 3:2, решающий бросок в серии - на счету приехавшего из НХЛ форварда Владимира Тарасенко.

После этой победы у России - 14 очков и первое место в группе. А Швеция сразу же после матча с нами едет домой - у них 10 очков после 7 матчей. И они - только пятые в группе. Выше них оказались Чехия (10 очков при 6 играх) и Словакия (12 баллов после 6 встреч).

Шведы не хотели просто так сдаваться нашим. Фото: REUTERS

Завтра, 1 июня, Россия проведет свой последний матч в группе против Беларуси. Начало поединка - в 20:15 по московскому времени.