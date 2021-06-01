Ляпы звезд: Тимати на краю "пропости", "сумашедьшая" энергетика Бузовой и грандиозный конфуз Джигана

Ляпы поющей выпускницы "Дома-2", которая умудрилась окончить Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, уже давно стали притчей во языцех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярным блогерам, на страницах которых каждый день зависают миллионы поклонников, некогда заморачиваться с правописанием: контент сам себя не сделает. Поэтому у мало-мальски грамотного юзера от их текстов, как выражаются в Сети, "кровь из глаз". Не верите? Убедитесь сами!

У Бузовой свои правила

Ляпы поющей выпускницы "Дома-2", которая умудрилась окончить Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, уже давно стали притчей во языцех. "Да, я дура!", - гордо признает Бузова и даже собирает свой собственный фонд золотых цитат. "Корона у меня в крови (это было еще до появления covid-19)", "я всегда искренне думаю", "плодородное общение", "берем лопаты и подметаем", - эти и многие другие фразы прочно вписались в подборку буз-мемов. Но особая страсть королевы Инстаграма - пословицы и поговорки.

Учим пословицы и поговорки с Ольгой Бузовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Даешь - бери, бЪют - беги, правила простые, - выдала недавно Бузова армии малолетних поклонников и тут же попала под обстрел насмешек, в том числе и от Ксении Собчак. "Правила русского языка тоже простые", - поддела бывшая коллега.

Неудивительно, что с таким знанием русского Оля не в курсе, как читать римские цифры. Пару лет назад она крупно оконфузилась, анонсируя свое выступление в йошкар-олинском Дворце культуры имени ХХХ-летия Победы. В интерпретации звезды "тридцатилетие" превратилось в загадочный «Икс, Икс, Икс Победы», вызвав у публики неуместную ассоциацию с фильмами для взрослых.

Оля и ее благодарные зрители с "сумашедьшей" энергетикой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недалеко от Бузовой ушел и бывший муж, футболист Дмитрий Тарасов. Лишившись жирных контрактов с топовыми футбольными клубами, многодетный спортсмен решил обучиТся финансовой грамотности, позабыв про орфографическую. Да и с поговорками он тоже обращается вольно...

Дмитрий Тарасов решил обучиться грамотности, но только финансовой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

И правда, чем не девиз? Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Холостяк" нашел подругу под стать

На пятки мастодонтам наступают новые звездочки. Так, о себе уже успела заявить победительница шоу "Холостяк", 23-летняя Катя Сафарова. Откровенничая с подписчиками, модель написала, что "счастье любит тишЕну", а они с Тимати оказались "Обсолютно у всех на виду". Были и другие перлы.

- Что такое "заного" - это заново или за ногу? Русский не родной? - потешаются над Катей комментаторы.

Победительница "Холостяка" продемонстрировала неграмотность. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Катя Сафарова и ее великий и могучий. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, своим досадным промахам красавица сразу нашла оправдание. Мол, в России она училась лишь до шестого класса, а школу заканчивала в Испании. Правда, и тут подруга рэпера умудрилась оконфузиться, обозвав каталанский язык калаканским... Зато с "холостяком" девушка точно на одной волне. Судя по его постам в соцсетях, если рэп и может развивать русский язык, то Тимати вряд ли будет иметь к этому отношение. Свою безграмотность певец показал даже в клипе "Дорога в аэропорт", испортив досадными ошибками всю романтику и эффектный видеоряд с крутыми тачками. Когда камера крупным планом берет прощальную записку рэпера даме сердца, слабонервным лучше не смотреть: Тимати балансирует "на краю пропОсти"!

Тимати и его романтичная записка с кучей ошибок. Фото: кадр из клипа "Дорога в аэропорт".

Боня посочувствовала грузину

Самые вопиющие ляпы случаются, когда инстаграм-звезды в погоне за трендами предаются показной скорби. Например, Виктория Боня в прошлом году поспешила со словами поддержки Бейруту, где прогремел мощнейший взрыв, и впопыхах перепутала название ближневосточного государства Ливан с грузинским именем: "Очень страшно! ЛЕван, мы с вами!".

Виктория Боня посочувствовала Левану вместо Ливана. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А популярная инстаблогерша Надин Серовски, на которую подписаны более 8 млн человек, выражая соболезнования по поводу стрельбы в казанской школе, назвала Татарстан Казахстаном, но корить себя даже не думала. "Ошиблась в спешке, суть от этого не меняется", - гордо объяснила буквоедам тюнингованная красотка.

Блогерша перепутала Татарстан с Казахстаном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, и на старуху бывает проруха. Пробелы в географии демонстрирует даже Филипп Киркоров, даром что 30 лет колесит по стране с гастролями. Так, возвращаясь с очередного концерта, певец к ужасу местных жителей поблагодарил за радушие "гостеприимную Нижненовгородскую область".

Рэпер забыл имена детей

Да что там страны и регионы: знаменитости порой не знают даже имен собственных детей. Так, Джиган на 8 Марта решил отличиться, устроив роскошный сюрприз для жены и троих дочек. Рэпер арендовал ледовый дворец, установив в центре арены праздничный стол с лепестками роз, шарами и изысканными яствами. Для дорогих гостей на льду выступали фигуристы, а имена любимых домочадцев Джигана ярко светились на видеокубе... с четырьмя ошибками! Вместо Майя певец указал Мая, а Ариела в его исполнении превратилась в Ареэллу. Похоже, править текст за знаменитым заказчиком фирма-исполнитель не рискнула - отец семейства, мол, знает лучше...

Джиган ошибся в именах двух дочек. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гугл в помощь

Бессменная ведущая "Дома-2" Ксения Бородина, чтобы не оплошать, большинство своих опусов в соцсетях прогоняет через словарь. Но есть и обратная сторона медали: теледиву то и дело ловят на скопированных из Интернета текстах, которые она выдает за свои. Так, Бородина учила подписчиков семейным отношениям, рассказывая про безусловную материнскую любовь и сепарацию (!) ребенка, - оказалось, эти советы слизаны с форума по психологии. Да и пробелы школьной программы Ксюша, похоже, восполняет в Сети. Описывая, как хороши прочитанные ею книги Набокова, телеведущая выдала самый популярный отзыв, который легко находится в поисковике.

Ксения Бородина раздает подписчикам советы из Интернета. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отзыв на Набокова телеведущая скопировала из Сети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тот же грешок подписчики заметили и за мамой бывшего ухажера Бузовой Давида Манукяна. Защищая творчество сына-блогера, она не нашла подходящих слов и присвоила себе цитаты из Интернета. "Чтобы понятие искусства стало понятно", - объяснила плагиат фанатичная родительница.

Мама Давы уверена, что сын занимается искусством. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КСТАТИ

И Собчак туда же!

Телеведущая, высмеивающая недоучек в шоу-бизнесе, и сама регулярно попадает в просак. Сетевые эксперты даже научились отличать, когда в Инстаграме за экс-кандидата в президенты пишет команда, а когда клавиатуру в руки берет она сама. Так, в одном из постов Ксения Анатольевна допустила 8 ошибок в семи предложениях. "Запятые вышли из чата", - шутят в Сети.