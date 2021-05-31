Россия открыла полеты в Великобританию и Хорватию. Турция остается закрытой. Главное об изменениях с июня 2021 года

В июне Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами Фото: Иван ВИСЛОВ

В июне Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами. Регулярное – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией.

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Со 2 июня 2021 года три раза в неделю будут осуществляться рейсы «Москва – Лондон» и обратно.

С 10 июня будут летать самолеты по маршрутам:

Австрия «Москва – Вена» два раза в неделю

Венгрия «Москва – Будапешт» два раза в неделю

Ливан «Москва – Бейрут» один раз в неделю

Люксембург «Москва – Люксембург» один раз в неделю

Маврикий «Москва – Порт-Луи» два раза в неделю

Марокко «Москва – Рабат» два раза в неделю

Хорватия «Москва – Загреб» два раза в неделю

Кроме того, с 10 июня Россия увеличивает число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.

С этого же дня возобновится железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам «Гомель – Москва» и «Полоцк – Москва».

«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам «Гомель – Москва» и «Полоцк – Москва» на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту «Москва – Минск», - говорится в сообщении штаба.

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение штаб принял из-за того, что в этих двух странах по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия возобновляет с 25 мая авиасообщение еще с пятью странами: Где и на каких условиях ждут туристов

Рейсы в Мексику, Мальту, Португалию, Исландию и Саудовскую Аравию начнутся после 25 мая (подробности).