Россия открыла полеты в Великобританию и Хорватию. Турция остается закрытой. Главное об изменениях с июня 2021 года

В июне Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
Фото: Иван ВИСЛОВ
В июне Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами. Регулярное – с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией.
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России.
Со 2 июня 2021 года три раза в неделю будут осуществляться рейсы «Москва – Лондон» и обратно.
С 10 июня будут летать самолеты по маршрутам:
Австрия «Москва – Вена» два раза в неделю
Венгрия «Москва – Будапешт» два раза в неделю
Ливан «Москва – Бейрут» один раз в неделю
Люксембург «Москва – Люксембург» один раз в неделю
Маврикий «Москва – Порт-Луи» два раза в неделю
Марокко «Москва – Рабат» два раза в неделю
Хорватия «Москва – Загреб» два раза в неделю
Кроме того, с 10 июня Россия увеличивает число авиарейсов с Грецией, Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном, Таджикистаном, Египтом, Сербией, Белоруссией и Германией.
С этого же дня возобновится железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам «Гомель – Москва» и «Полоцк – Москва».
«С 10 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршрутам «Гомель – Москва» и «Полоцк – Москва» на ежедневной основе, а также увеличено количество вагонов в поездах «Ласточка» по маршруту «Москва – Минск», - говорится в сообщении штаба.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение штаб принял из-за того, что в этих двух странах по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.
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