Как унижали и довели до слез Елену Проклову у Андрея Малахова

Елена Проклова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Елена Проклова приняла участие передаче Андрея Малахова, выпуск которой был посвящен артисткам, столкнувшимся с домогательствами на работе. 67-летняя актриса стала одной из главных героинь эфира, поскольку именно ее слова о растлении произвели месяц назад эффект разорвавшейся бомбы.

Елена Проклова не побоялась очередной волны негатива в свой адрес. Актриса напомнила, что была 12-летним ребенком, когда ее растлевал знаменитый артист. Потом у нее была связь с другим актером. Тогда артистке было 15 лет. Свое признание Елена Игоревна посвятила всем девушкам и девочкам, которые боятся обнародовать произошедшие с ними ужасы. Ведь сама знаменитость из-за пережитого ужаса так и не смогла оправиться.

На Проклову посыпались оскорбления и обвинения в хайпе. Фото: Программа "Прямой эфир". Россия 1

"Это не случайное признание. Я прожила с этим в душе много лет и поняла: надо менять отношение к этому. С одной стороны, в обществе заложена похоть. Но девочка в 15 лет мечтает о любви, «Алых парусах», а не о мужике, который справляет нужду", - заявила она в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Однако ее звездные коллеги это мнение не разделяют и не понимают, зачем трясти грязным бельем. Более того, волна, поднятая во время исповеди Лере Кудрявцевой, сейчас превратилась в цунами. Скандал вспыхнул с новой силой.

Актриса рассказала, что первое время у нее было лишь оцепенение и чувство беспомощности. Позднее она стала отбиваться, плакать и просить сладострастника ее отпустить. "Меня тошнило, меня рвало от того, что он заставлял делать. Все делают вид, что это такая тема неприятная, что лучше я помолчу. Вообще об этом фу как неприятно говорить", - заявила артистка.

В этот момент в студии поднялся невообразимый гул возмущения. На Проклову посыпались оскорбления и обвинения в хайпе. Гости передачи не стеснялись в выражениях. Особенно горячилась Яна Поплавская. Во время ожесточенного спора на повышенных тонах она то и дело обрушивалась на Елену Игоревну, выказывала свое презрение к поступку коллеги, признавшейся в отношениях с известным актером.

Проклова оказалась одна против всех. Она старалась сохранять спокойствие. Но говорить ей было непросто - ее постоянно перебивали и убеждали в неправильности своих действий. В какой-то момент на экране крупным планом показали, как актриса во время своей исповеди не выдержала и заплакала. После чего вновь попыталась объяснить: ранее она не решалась говорить о пережитом из-за страха, что в семье насильника может произойти разлад.

Андрей Малахов встал на защиту униженной звезды. Он рассказал о трех девушках за кулисами, которые разрыдались от решительности Елены Игоревны раскрыть правду.

К слову, простые россиянки в блоге Прокловой оставляют слова поддержки в ее адрес и благодарят за то, что она рассказала о пережитом. "Дорогая Лена, Леночка! Общество российское не готово к правде, которую вы рассказали о себе. Ложь и замалчивание ближе большинству. Отсутствие милосердия, сопереживания и уважения к свободе и праву другого человека говорить свою правду - это, увы, не страшное открытие. Это констатация печального факта. Спасибо вам за вашу силу, за вашу смелость. Мое сердце с вами", - написала одна из поклонниц.