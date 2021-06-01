Где грань между воспитанием и эмоциональным насилием: В России запущена акция против жестокого обращения с детьми

Эмоциональное насилие часто не рассматривается родителями как жестокое обращение с детьми. Фото: EAST NEWS

В Международный день защиты детей благотворительная организация «Детские деревни SOS» запустила социальную кампанию «Говорящие предметы» – против домашнего насилия и жестокого обращения с детьми.

Дети не рассказывают о том, что стали жертвами домашнего насилия. Но у любого действия всегда есть свидетели. «Детские деревни SOS» нашли их – это предметы интерьера. «Мы научили предметы говорить, потому что дети об этом молчат» – так звучит слоган кампании.

На странице проекта говорящиепредметы.рф можно увидеть социальные ролики, в которых предметы интерьера «рассказывают» реальные истории жестокого обращения с детьми – «рассказывают» их голосами российских знаменитостей.

В проекте предметы интерьера «рассказывают» реальные истории жестокого обращения с детьми Фото: «Детские деревни SOS»

Проект поддержали Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Антон Долин, Алексей Кортнев, Тутта Ларсен, Нонна Гришаева, Александр Незлобин и другие артисты. Автор идеи и режиссер: креативный директор рекламного агентства социально ориентированного маркетинга Kolyshev C&D, Максим Колышев – финалист «Каннских львов», обладатель нескольких Grand Prix и более чем сотни наград на международных фестивалях рекламы.

Ожившие предметы сочувствуют детям, но, к сожалению, не могут ничего поделать с этим. В отличие от нас, людей. Мы не можем оставаться равнодушными к насилию над детьми. Социальная кампания «Говорящие предметы» создана, чтобы мир обратил внимание на эту проблему.

О проблеме жестокого обращения с детьми в семьях редко говорят в средствах массовой информации. Но проблема велика и касается почти каждой семьи. Многие говорят: «Нас тоже так воспитывали…». Так и образуется замкнутый круг, разомкнуть который можем лишь мы, взрослые, осознанно подходящие к воспитанию.

Так, по данным исследований, около 45% родителей склонны оправдывать (или сами применяют) физические наказания, 68% считают допустимым применять «мягкие» формы физических наказаний (подзатыльник и шлепок не рассматриваются как жестокое обращение с ребенком). 25% родителей в своей практике прибегали к наказанию ремнем.

При этом эмоциональное насилие часто не рассматривается родителями как жестокое обращение с детьми. Но оно не меньше физического влияет на здоровье ребенка и его будущую жизнь.

В проекте предметы интерьера «рассказывают» реальные истории жестокого обращения с детьми Фото: «Детские деревни SOS»

Как распознать психологическое насилие?

Елена Леонова, психолог программы укрепления семьи «Детские деревни SOS» в Орле, рассказала «Комсомольской правде», какое поведение родителей можно считать психологическим насилием и на какие признаки словесной травли стоит обратить внимание.

- Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, психологическое или эмоциональное насилие включает в себя:

- обвинения в адрес ребенка (брань, крики);

- принижение его успехов, унижение его достоинства;

- отвержение ребенка;

- длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей;

- принуждение к одиночеству;

- совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям;

- причинение боли домашним животным с целью запугивания ребенка.

Утро моих соседей всегда начинается одинаково. Я слышу возмущенный крик матери и всхлипывания 10-летнего мальчишки: «Ну почему же ты такая бестолочь! Неужели нельзя было с вечера собрать рюкзак. Я всегда опаздываю из-за тебя. Я терпела твоего папашу-придурка, а теперь вынуждена терпеть твои выходки. На собрании опять говорили, что ты самый неспособный ученик в классе!»

Со временем реакция ребенка приобретает оборонительный характер. Он тоже начинает кричать в ответ на мамины слова, а потом убегает в комнату и громко ревет. Утро испорчено. Из дома оба выходят молча.

Когда я пытаюсь поговорить с молодой женщиной о том, что происходит, она искренне недоумевает: «Я же мать! Я воспитываю своего сына. Я хочу, чтобы он вырос ЧЕЛОВЕКОМ».

И маме совершенно невдомек, что именно такое «воспитание» является эмоциональным насилием над ребенком, и может иметь весьма печальные последствия в виде невротических проявлений.

Какие ошибочные действия со стороны мамы мы можем наблюдать? Обвинения в адрес сына, принижение его успехов, упоминание об отце в негативном ключе. Все это – свидетельства словесной травли ребенка.

Парадокс, но мы видим, что ребенок может подвергаться психологическому давлению в самом безопасном месте — в собственном доме, в семье. При этом родители могут не осознавать этого и, желая лучшего, причинять ребенку боль и страдания.

На какие признаки травли следует обратить внимание?

1. Завышенные требования и ожидания от ребенка, попытка реализовать в ребенке свои нереализованные достижения.

Пример. Ребенок увлекается рисованием, а в ответ родитель ему говорит: «Да что тебе твои рисунки, занимайся математикой!» Ребенок приносит «четверку», а родитель реагирует так: «Все хорошо, но можно сделать лучше». А когда ребенок получит «пятерку», родитель скажет: «Учитель, видимо, не доглядел». Так родители гасят уверенность ребенка в своих способностях.

2. Манипулирование ребенком и обесценивание его чувств — еще один вид психологического насилия.

Пример. Ребенок приходит домой после конфликта со сверстниками, он расстроен и, может, даже плачет. Вместо того, чтобы поддержать его и обучить навыкам безопасности и выхода из конфликта, – а, возможно, и навыкам самообороны, родитель возмущается: «Ну что ж ты такой слабак! Другой бы, наверное, на твоем месте сумел постоять за себя!» Или говорит: «Ты что, не мужик? Прячешься за мамину юбку?» А ребенок, возможно, вдвое меньше своего обидчика или просто не умеет дать отпор. Таким образом, вместо помощи и поддержки его унижают и «накручивают».

3. Чрезмерная забота и контроль за ребенком по мнению психологов тоже могут быть признаками эмоционального насилия. Действия взрослого, ограничивающие активность и самостоятельность ребенка, ведущие к его социальной инвалидизации, – также свидетельство эмоционального давления.

Пример. Чрезмерная тревога мамы приводит к тому, что ребенка всегда и везде возят только на машине, не дают ему никуда добираться самостоятельно. Или записывают в кружки, потому что «ему это надо». Таким образом, у ребенка не развивается волевой компонент. У него нет возможности учиться принимать решения самостоятельно. И, главное, нет потребности получать собственный социальный опыт.

Что делать, если вы обнаружили, что подвергаете своего ребенка эмоциональному насилию?

1 шаг. Анализируем свою речь. Подумайте, как и что вы говорите ребенку. С какой интонацией? Какие ваши чувства стоят за высказыванием? Возможно, это страх, что ребенок будет неудачником? Или зависть к нему и неудовлетворенность собственной жизнью?

Возвращаясь к моей героине, можно предположить, что ненависть к отцу-неудачнику и внешнее сходство сына с ним запускают у женщины комплекс эмоций, с которыми ей трудно справиться. Максимально честным будет осознать эти чувства и признаться себе в них. Упражнения для саморегуляции могут помочь справиться с негативными эмоциями. А организация режимных моментов позволит избежать несобранного портфеля утром.

2 шаг. Если хочется выплеснуть физический гнев, то можно попробовать, например, боксировать с подушкой. Но имейте в виду, что такой способ сброса негатива — индивидуален. Можно попробовать любые физические нагрузки: бег, приседания, прыжки. Все это способствует выбросу адреналина и кортизола. Если вы не чувствуете, что стало лучше, попробуйте пение или крик в уединенном месте. Еще можно сделать дыхательные практики — такие упражнения легко найти в интернете.

3 шаг. Если вы понимаете, что не можете справиться с гневом без помощи специалиста, нужно обратиться к психотерапевту или психиатру. Не нужно этого бояться. Бывают ситуации, когда мы себя так ведем, потому что сами испытали психологические травмы в прошлом. Для моей героини, например, расставание с бывшим супругом наверняка было весьма травматичным событием.

И, пока вы не избавитесь от негативных чувств, вами управляет не разум, а бессознательные спонтанные решения. Справиться с трудными переживаниями самому достаточно сложно, лучше делать это при поддержке психолога.

4 шаг. Установление в семье границ для каждого с понятным ребёнку объяснением. Взрослый всегда остается взрослым, а ребенок – ребенком. Это не значит, что «раз я родитель, то я всегда прав» или что «я имею больше прав, чем ты, потому что ты не зарабатываешь». Подход нужен такой: «Я взрослый человек, я за тебя отвечаю. Я контролирую твое здоровье, я принимаю стратегические решения».

Пример. «Ты ходишь в школу каждый день и по утрам заправляешь кровать, потому что у нас такая договоренность».

В каждой семье должен действовать свой «кодекс правил» взаимодействия с детьми. В этих правилах вы четко оговариваете, сколько времени ребенок проводит в интернете, какие обязанности в семье за ним закреплены, как он исправляет свои ошибки и как вы помогаете ему в этом.

5 шаг. Родители умеют играть различные роли. Мы не только дружим с детьми, мы — их наставники. Это не значит, что надо говорить ребенку: «Вот я в твоем возрасте...» Потому что это не наставничество, а демонстрация превосходства и манипуляция. Но можно сказать так: «Ты знаешь, я тоже был в твоем возрасте и переживал о таких вещах. Давай я поделюсь своим опытом?» Или: «У меня не было такого опыта в детстве, как у тебя. Но я рядом с тобой и готов разделить твои проблемы». Нельзя просто заявить: «Я лучше знаю, что тебе делать!».

ВАЖНО

Если вы, читая статью, обнаружили, что допускаете ошибки, — это не катастрофа. Важно, какие уроки можно извлечь из этого опыта. Самое главное в воспитании — не «воспитывать», а давать ребенку возможность развиваться с учетом его индивидуальных возможностей и потребностей. Одна из важнейших психологических потребностей ребенка – уважение и доверие. А при эмоциональном давлении это невозможно.

Пока вы играете в игру «Я взрослый, и я прав!», вы не уважаете ребенка как личность. Если вы еще не знаете, как строить общение с ребенком, опираясь на базовые психологические потребности, вы можете получить советы у профессиональных психологов.

Если же вы живете в регионах, где есть программы профилактики социального сиротства и укрепления семьи «Детских деревень SOS», приходите на обучающий курс для родителей «Сильные родители – сильные дети».