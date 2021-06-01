Ивлеева сделала смелое селфи, едва уместив в руках обнаженную грудь

Настя Ивлеева сделала смелое селфи. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева продолжает интриговать поклонников. Всего несколько дней назад в Сети обсуждали новость о том, что мужа звездной блондинки рэпера Элджея задержали пьяным за рулем. Сама Настя в момент задержания находилась на пассажирском сидении. Ситуация усугубилась тем, что музыкант якобы пытался откупиться от стражей правопорядка крупными суммами. Казалось бы, после такого скандала Настя должна была затаиться и некоторое время не баловать соцсети своими снимками. Но Настюшка-опасность – девушка не робкого десятка. Звезда «Орла и решки» неожиданно выложила на своей странице смелое селфи. Блогерша снялась топлесс, продемонстрировав подписчикам пышную грудь, которая едва уместилась у нее в руках.

На фото Настя стоит перед зеркалом, фотографируя свое отражение. 30-летняя Ивлеева расстегнула и спустила на бедра расшитое серебристыми пайетками серебристое платье.

- Ой, – лаконично и кокетливо подписала нескромный кадр блондинка.

Блогерша снялась топлесс, продемонстрировав подписчикам пышную грудь, которая едва уместилась у нее в руках. Фото: Инстаграм.

Подписчики Насти пришли в недоумение и задаются вопросом: зачем она выложила в Сеть настолько откровенный кадр. Кое-кто предположил, что Ивлеева таким образом пытается отвлечь внимание от скандала с Элджеем. Впрочем, все без исключения оценили аппетитные формы блогерши. «Жарко стало», «Шок», «Повезло Элджею», «Ну наконец-то нормальный контент пошел», «А смысл фото можно разъяснить?». Некоторые заподозрили, что телеведущая решилась на пластику груди, и теперь демонстрирует поклонникам ее результаты: «Когда решилась на маммопластику», - шутят фолловеры.

Бюст телеведущей в последнее время и правда выглядит пышнее, чем раньше. Возможно, потому что Настя слегка прибавила в весе, и ее грудь теперь смотрится более женственно. Многие, глядя на слегка поправившуюся Настю, заподозрили ее в беременности.

Впрочем, еще недавно подписчики Ивлеевой обсуждали совсем другую новость – о том, что телеведущая якобы рассталась с мужем. Слухи о том, что Настя Ивлеева и Элджей переживают кризис в семейной жизни, появился месяц назад. Преданные поклонники звезды «Орла и решки» заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась. Более того, в окружении блогерши рассказали, что они с мужем решили отдохнуть друг от друга и пожить отдельно. Рэпер остался в их загородном особняке, а Настя сняла себе отдельную квартиру в центре Москвы за 210 тысяч рублей в месяц.

Судя по тому, что Элджей и Ивлеева были в одной машине, когда рэпера остановила полиция, пара сумела преодолеть разногласия. А то, что они нетрезвыми возвращались из ночного клуба, свидетельствует о том, что супруги решили бурно отметить свое воссоединение.