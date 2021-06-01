Еще один стал девочкой: Мадонна показала 15-летнего сына, разгуливающего в платье

Мадонна показала сына Дэвида в женском платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мода носить женскую одежду распространяется среди отпрысков голливудских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса с быстротой лесного пожара. Еще один наследник знаменитой семьи объявил о том, что чувствует себя комфортно в образе девочки. Певица Мадонна поделилась в Интстаграме видеороликом 15-летнего Дэвида Банды. Приемный сын певицы и британского режиссера Гая Ричи продефилировал по семейному особняку в длинном белом шелковом платье от Mae Couture. В ролике Дэвид разгуливает по дому, словно по подиуму, виляя бедрами так, что ему позавидует любая модель.

- Уверенность – это все! – прокомментировала ролик Мадонна.

Певица Мадонна поделилась в Интстаграме видеороликом 15-летнего Дэвида Банды.

В дополнение артистка опубликовала несколько фотографий сына в том же платье, сделанных в стилистике модных журналов. Дэвид позирует на фоне лос-анджелесского особняка звезды, приняв кокетливую позу.

В интервью 2019 года изданию Vogue UK Мадонна отметила, что, по ее мнению, у нее и Дэвида "больше всего общего", если сравнивать с другими ее детьми. У Мадонны двое биологических детей: дочь Лурдес Леон, которую она родила от отношений со своим тренером по фитнесу, и сын Рокко, появившийся в ее браке с режиссером Гаем Ричи. Певица также усыновила в африканском государстве Малави четверых темнокожих детей: близнецов Эстер и Стеллу (девочкам по 8 лет), 15-летнего сына Дэвида Банду и 13-летнюю дочку Мэрси. Ранее Дэвид на семейных фото всегда позировал исключительно в мужской одежде. Впрочем, Мадонна всегда подчеркивала, что предоставляет своим детям право определить самим свою половую самоидентификацию. Сам Дэвид признался, что чувствует себя в женской одежде очень комфортно.

В ролике Дэвид разгуливает по дому, словно по подиуму, виляя бедрами так, что ему позавидует любая модель.

Таких же взглядов придерживаются многие звездные коллеги певицы. Так, 11-летний сын Шарлиз Терон Джексон уже давно разгуливает по Беверли-Хиллз в девичьих нарядах. Актриса усыновила двоих темнокожих детей: Джексона и Августу, и с недавних пор подчеркивает, что у нее «две прекрасные девочки».

- Да, я тоже думала, что он мальчик. До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными, - сообщила Шарлиз в одном из интервью.

В дополнение артистка опубликовала несколько фотографий сына в том же платье, сделанных в стилистике модных журналов.

Сын голливудских звезд Наоми Уоттс и Лива Шрайбера Сэм тоже давно носит платья. Говорят, стиль 12-летнего Сэмми сформировался в результате экспериментов с маминым гардеробом. А Наоми возражать не стала. В итоге парень уже несколько лет радует папарацци модными обновками в розовых тонах.

Еще один мальчик, обожающий девчачьи наряды, - 8-летний сын актеров Меган Фокс и Остина Грина Ноа. Меган как-то посетовала в интервью, что над мальчиком смеются в школе, но ей все равно: она готова во всем поддержать его.

Дэвид позирует на фоне лос-анджелесского особняка звезды, приняв кокетливую позу.

В женских нарядах часто позирует и 19-летний сын Уилла Смита Джейден Смит.

- Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это станет началом новой волны, - написал он как-то в соцсетях.

А вот старшая дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, с трех лет требовавшая называть ее Джоном, недавно перешла на более женственный стиль. Девочка с детства носила мальчиковую одежду и категорически отказывалась от платьев, коротко стриглась и во всем копировала братьев. Но с недавних пор она отрастила длинные волосы и стала выбирать вещи, которые с полным правом можно назвать девчачьими, например, более женственные шорты.