В Ливане стремительно распространяются слухи о коме лидера «Хезболлы»

Лидер группировки «Хезболла» Хасан Насралла. Фото: YouTube

Ливанские пользователи соцсетей активно обсуждают слухи о том, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в результате тяжелой болезни впал в кому и находится на грани смерти.

Официальные издания, в том числе газета «Аль-Нахар» заявляют, что подобные сообщения являются ложью.

«С Хасаном Насраллой все в порядке, он здоров», – приводит издание слова источника.

В то же время, разговоры об ухудшении состояния лидера «Партии Аллаха», не утихают – граждане приводят ссылки на якобы авторитетные медицинские источники, а также вспоминают непривычное поведение Насраллы во время последнего выступления, когда вопреки привычке он читал речь с листа.

Беспокойство ливанцев вызвал и сильный кашель, перемежавший выступление лидера.

Позже его сын объяснил это «легким недомоганием».

На страницах ливанских интернет-ресурсов появилось видео, на котором владельцы магазинов бесплатно раздают людям хлеб и воду с просьбой помолиться о здоровье Хасана Насраллы. Издание Arabi21 объяснило, что этот жест со стороны некоторых торговцев был сделан «в честь годовщины освобождения юга страны от израильской оккупации» и не имеет ничего общего с ухудшением здоровья генерального секретаря «Хезболлы»