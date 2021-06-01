«Кровавое» лето ожидается в США

У полицейского оцепления на месте стрельбы в Бруклине, Нью-Йорк. Фото: REUTERS

Количество преступлений с применением огнестрельного оружия в США продолжает расти.

Ранее президент Джо Байден, ратующий за ограничение гражданского оборота оружия, назвал ситуацию «эпидемией насилия». Теперь бить тревогу начали мэры городов и начальники полиции.

«Это шокирует. Пренебрежение, которое мы наблюдаем в отношении человеческой жизни – это огромная травма для нашего города. Кажется, мы видим, что разрешение споров с применением оружия становится нормой», – приводит The Washington Post слова мэра Олбани (штат Нью-Йорк) Кэти Шихан.

С начала года в столице штата Нью-Йорк были убиты восемь человек, причем шесть из них – в мае. Одной из последних жертв стала 15-летняя девушка, случайно оказавшаяся в месте перестрелки между двумя группами мужчин. Примечательно, что сама стрельба произошла в одном из наиболее тихих районов города.

Американские СМИ сообщают, что за прошедшие выходные в стране произошло как минимум 12 массовых перестрелок, в которых погибли 11 и получили ранения около 70 человек.

Два человека убиты и восемь ранены возле ночного клуба в Миннеаполисе.

Двое погибли и более 10 человек получили ранения на домашней вечеринке в штате Нью-Джерси. Три человека убиты в перестрелке у бара в Огайо.

Два человека погибли и более 20 ранены во время стрельбы на концерте во Флориде. Этот печальный список продолжать можно долго.

Согласно официальной статистике, количество случаев применения в стране огнестрельного оружия уже в 1,5-2 раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что причиной роста насилия в городе и в стране в целом является нервозность людей на фоне пандемии, потери работы и расовых протестов.

– Я думаю, что часть того, что происходит, – это разочарование в обществе в целом это выливается на улицы. А в Атланте это оказывается смертоносным.

По мнению представителей власти, тревожность в обществе продолжает нарастать и грозит вылиться в «кровавое лето», если выход из ситуации не будет найден в ближайшее время.

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