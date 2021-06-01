Россия проинспектирует военные объекты в Эстонии

Российские инспекторы "посетят учебные районы, полигоны и получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов проводит инспекцию указанного района на территории Эстонии.

- Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров, - сообщил Рыжков.

Представитель центра также отметил, что в ходе данного мероприятия российские инспекторы "посетят учебные районы, полигоны и получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности".

Настоящий Венский документ "о мерах укрепления доверия и безопасности" приняли на пленарном заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 30 ноября 2011 года. Согласно этого документа государства-участники обязаны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с "необычной военной деятельностью", а также в отношении опасных инцидентов военного характера.

Договор способствует сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) дополняет меры доверия, зафиксированные в Документе Стокгольмской конференции 1986 года. Он считается обязательным и ратификации не подлежит, так как нацелен на меры укрепления доверия и безопасности для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ.