Спам-звонки москвичам уйдут в автоответчик

Жители Москвы и Подмосковья то и дело жалуются на непрекращающийся поток спам-звонков на мобильные телефоны. Компании, у которых не понятно откуда взялись личные контакты россиян, по несколько раз в день предлагают что-то подключить, оценить, купить или переоформить. Спам-звонков бывает так много, что некоторым абонентам не остается другого выхода, как менять номера.

В МТС придумали, как обезопасить своих абонентов от нежелательных звонков. Теперь звонки, которые аналитическая система идентифицирует как спам, будут перенаправлены на автоответчик. Пользователь получит уведомление о поступившем звонке и, когда будет желание, сможет прослушать сообщение.

- В МТС давно уже применяются различные антиспам-сервисы, но отличие новой базовой защиты от спам-звонков в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке, - уточнили в пресс-службе МТС.

В компании отметили, что новые алгоритмы с помощью анализа больших данных и обращений абонентов с высокой точностью определяют сомнительные вызовы. Поэтому пользователь может не беспокоиться о том, что какой-то нужный номер по ошибке система примет за спам. Такое исключено.

Все подозрительные номера система заносит в черный список, который не прекращает обновляться.

Новая функция «Базовая защита от спам-звонков» включена в первоначальный пакет услуг. Если у вас еще не активирована защита, ее можно подключить самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#.