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Общество1 июня 2021 10:37

Подстрекатели атаки на "Бессмертный полк" прячутся на Украине

Следователи допросили двух вероятных участников провокации
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Участница шествия "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге.

Участница шествия "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Подозреваемые в реабилитации нацизма Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Они дали подробные показания.

- Следствием организован осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и установлению обстоятельств совершенных преступлений, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Расследованием также установлена причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. Они являются фигурантами уголовных дел . Статья предусматривает в России штраф в 500 тысяч рублей и 5 лет колонии.

Напомним, что в мае этого года перечисленные подозреваемые разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова.

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - отметила Петренко.

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