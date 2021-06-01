Подстрекатели атаки на "Бессмертный полк" прячутся на Украине

Участница шествия "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подозреваемые в реабилитации нацизма Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Они дали подробные показания.

- Следствием организован осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и установлению обстоятельств совершенных преступлений, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Расследованием также установлена причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. Они являются фигурантами уголовных дел . Статья предусматривает в России штраф в 500 тысяч рублей и 5 лет колонии.

Напомним, что в мае этого года перечисленные подозреваемые разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова.

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, - отметила Петренко.