Космические войска России "взяли на сопровождение" 1000 объектов на околоземной орбите

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По итогам зимнего периода обучения, завершившегося в Вооруженных Силах РФ 31 мая, боевые расчеты космических войск ВКС провели 3 пуска ракет космического назначения (РКН) с космодрома Плесецк, среди которых 2 пуска ракет-носителей (РН) среднего класса "Союз-2.1б" и 1 пуск РН тяжелого класса "Ангара-А5".

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили проведение 11 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур.

Всего, за текущий год ВКС удалось обнаружить более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Понятно, что особое внимание специалистами уделялось мониторингу и анализу изменений состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем.

- В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в зимнем периоде обучения 2021 года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск Воздушно-космических сил провели более 1700 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 1000 космических объектов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 160 космических объектов, выдали 5 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки, - сообщил представитель ВКС России полковник Алексей Золотухин.