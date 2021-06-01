Боюсь я красивых женщин на производстве, особенно докторов…

Сама Проклова, на мой взгляд, актриса далеко не бездарная. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всегда удивлялся, как бездарные актрисы и даже актеры получают в кино большие роли, а после премии за плохую игру. После откровений Елены Прокловой стал ясен ответ на сей вопрос.

Сама Проклова, на мой взгляд, актриса далеко не бездарная. Но если бы она в свои детские годы - когда дяденьки режиссеры принялись лапать её - не испугалась, не растерялась, а заявила в органы, её артистическая карьера была бы сломана навсегда. Даже порядочные киношники вряд ли рискнули бы снимать девчушку, выносящую из избы помои. Несомненно, что многие талантливые, но непокладистые (в постель) начинающие актрисы ушли и уходят ныне в иные сферы, уступая свои места сговорчивым.

Да и не только в кино этакая картина. Даже во времена советские на заводе «ЗИЛ», где я работал, иные похотливые начальники по той же схеме устраивали смазливых девок на хорошие должности. Карьера через постель у нас и ныне особо не порицается. Найдется много ее защитников и «сверху» и «снизу». А что? Просто форма взятки. Но если мы закроем глаза на это, тогда и не вправе требовать качественной работы от чиновников и не только.

Не говорю, конечно, что все и всюду становятся специалистами по этой схеме. Многие пробиваются честным трудом. Но ведая о порочности в делах карьерных, я например, опасаюсь красивых женщин от медицины. Стараюсь записываться к невзрачным, когда приспичит.

Елена Проклова не остановилась и продолжает швырять каменья в это поганое болото, за что Елене честь и хвала. А из болота шипят на Елену разгневанные черти и чертовки, обвиняя саму актрису во всех грехах. Дескать она захотела хайпу, как ей не стыдно рассказывать это всё про таких уважаемых покойников! Если оно и было, то сама виновата: зачем с оным в лес пошла?!

Причем её оппоненты не скрывают лица свои, заявляя нам между строчек «да, мы такие! Сами все это знаем, но мы не выдадим на позор тех, кто дал нам путевку в жизнь!».

И молодец Елена, что в телешоу она не вступает в споры с теми, кто её поливает грязью, защищая свое болото. А зачем? Коль люди приняли правила карьерной игры, успокоились «все так делают» - к чему им противоречить? Наверно они не против, что их же дети, внуки тоже будут покладистыми, столкнувшись с пошлостью. У Прокловой же иная миссия — просветить девчушек, мечтающих о киношной славе. Просветить глуповатых мам, таскающих своих деток по разным конкурсам и по шоу. И еще, что немало важно: пусть начальственные развратники задумаются на будущее — не придется ли их близким потом стыдиться, мучиться и оправдываться за поступки некогда уважаемого покойника.

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