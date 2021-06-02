Ленинградская область вошла в десятку самых социально и экономически развитых регионов России

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал итоги рейтинга социально-экономического положения регионов России. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область вошла в десятку самых экономически и социально развитых регионов России. В рейтинге агентства РИА Рейтинг, оценивающего состояние социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2020 года, она заняла восьмое место. По сравнению с результатами 2019 года Ленинградской области, несмотря на пандемию, удалось улучшить свои результаты и подняться на один пункт.

- В этом году на результатах рейтинга отразилось экономическое состояние регионов. Ленинградская область, как я уже говорил, идет против тенденций, - прокомментировал итоги рейтинга губернатор региона Александр Дрозденко. - По итогам года у нас отмечался рост как в сфере малого бизнеса и торговли, так и по объему инвестиций и индексу обрабатывающей промышленности. Мы научились жить в новых условиях, и наша экономика продолжает расти. Ленинградская область не только остается в первой десятке регионов, но и ежегодно улучшает свой результат.

Эксперты распределяли места в рейтинге, используя данные Министерства финансов России, Федерального казначейства и Росстата. Специалисты учитывали различные результаты, характеризующие социально-экономическое положение регионов. В частности, эксперты исследовали показатели масштаба и эффективности экономики, бюджетной и социальной сфер.

Особенно успешным 2020 год стал для предпринимателей региона: несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, количество предприятий малого и среднего бизнеса в Ленинградской области выросло до 64 410 предприятий (прирост составил 1%). Число людей, занятых в сфере предпринимательства, увеличилось почти до 222 тысяч человек (на 11,4%). Оборот розничной торговли в Ленинградской области по итогам 2020 года составил 106,5%.

Ленинградская область также заняла десятое место в рейтинге регионов РФ по объему инвестиций в основной капитал на одного жителя. В Ленобласти этот показатель составляет 243 тысячи рублей на человека. А общий объем инвестиций – 458,1 миллиардов рублей – позволил региону занять девятое место по России. Таким образом, по результатам 2020 года этот показатель вырос на 5,2%.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Региону удалось сохранить и стабильную бюджетную обеспеченность. По оценкам экспертов, доходы регионального бюджета составляют 102 тысячи рублей на душу населения.

Рейтинг развития регионов составляется экспертами уже в одиннадцатый раз. По словам авторов исследования, его результаты позволяют судить об уровне экономического развития каждого субъекта РФ и его позициях на экономической карте России. Помимо экономических результатов специалисты исследовали большой блок социальных показателей, например, отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения в возрасте 15 – 59 лет, долю населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва и Санкт-Петербург. Далее места в списке заняли Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский край и Краснодарский край. Из первой десятки регионов неожиданно выбыла Тюменская область, опустившаяся на 11-е место. Замыкают рейтинг развития регионов Тува и Еврейская автономная область.

По словам авторов исследования, результаты рейтинга продемонстрировали, что ситуация в большинстве регионов России ухудшилась по сравнению с 2019 годом. В числе главных причин эксперты называют сложные экономические условия, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а также неблагоприятную ситуацию на мировых сырьевых рынках.

Ранее Ленинградская область стала лидером рейтинга жилищного строительства по итогам 2020 года. Область возглавила Топ-10 российских регионов по вводу квадратных метров жилья на человека. Об этом в апреле сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.