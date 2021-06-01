Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июня 2021 12:14

«Комсомолка. Просто о добром»: Статья о трудностях воспитанников детских домов стала лучшей в мае

Мы продолжаем конкурс на лучшую статью о работе волонтеров и благотворительных организаций
Ольга БОРСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Организация «Детские деревни SOS» уже 26 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям обрести семью

Организация «Детские деревни SOS» уже 26 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям обрести семью

"Комсомольская правда" продолжает конкурс для некоммерческих организаций. Мы хотим, чтобы о добрых делах, благотворительных акциях и волонтерских проектах узнавали как можно больше людей.

В мае лучшим материалом конкурса «Комсомолка. Просто о добром» по мнению редакции стала статья «Если мамы нет рядом, малыш "замирает"»: Почему детский дом никогда не заменит ребенку семью.

Ее подготовила организация «Детские деревни SOS». Она уже 26 лет помогает оставшимся без попечения родителей детям обрести дом и предотвратить попадание в сиротские учреждения.

Сотрудники организации знают: около 40% детей, находящихся в детских домах сегодня, – это так называемые «родительские» дети. Они не сироты, их мамы и папы живы. В учреждение такие ребята помещены по заявлению родителей или по инициативе органов опеки, если родители не справляются со своими обязанностями. Этих детей нельзя усыновить или забрать в приёмную семью, поэтому часто они надолго «зависают» в системе.

О том, с какими трудностями сталкиваются дети и подростки в казенных стенах и как можно им помочь - в материале для kp.ru рассказали Юлия Бернова, директор по развитию программ «Детские деревни SOS» и Диана Зевина, советник Российского Комитета «Детские деревни – SOS», психолог.

ВАЖНО

В июне мы вновь ждем от некоммерческих организаций рассказы о вашей работе. Это может быть репортаж о буднях волонтеров, история ваших подопечных, интервью, личные дневники... Мы ждем именно уникальные тексты.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".

ДоброволецБИЗНЕС-ПРЕСС