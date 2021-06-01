Обои из купюр: В Англии у выходцев из СНГ изъяли рекордную партию наличных

Всего силовики изъяли колоссальную сумму: 5,4 миллиона фунтов стерлингов (7,66 миллиона долларов или 558 миллионов, если считать в рублях) «грязных наличных». Фото: Met Police

Своеобразный рекорд был поставлен лондонской полицией по итогам проводившейся еще в 2020 году спецоперации по борьбе с оборотом огнестрельного оружия и наркотиков. Искали правоохранители торговцев смертью, а нашли «прачек» - выходцев из СНГ, отмывавших преступные деньги, сообщает SkyNews.

Всего силовики изъяли колоссальную сумму: 5,4 миллиона фунтов стерлингов (7,66 миллиона долларов или 558 миллионов, если считать в рублях) «грязных наличных».

В Англии у выходцев из СНГ изъяли рекордную партию наличных. Фото: Met Police

Возглавлял «отмывочную контору» 46-летний Сергей Аузиньш, выйти на которого удалось после ареста его подельника, 36-летнего Руслана Шамсутдинова. Последнего задержали, когда он выносил из апартаментов в районе Фулхэм сумки, набитые купюрами с изображением королевы, дабы спрятать их в припаркованной машине. В самой же «золотой квартире» полиция обнаружила пять миллионов фунтов, которые лежали прямо на полу. При этом в жилом помещении были «голые» стены, а из мебели присутствовали только кровать и лампа.

Возглавлял «отмывочную контору» 46-летний Сергей Аузиньш. Фото: Met Police

Правоохранители, проводившие обыск, отметили, что преступники «просто не знали куда им деть такой объем денег». Пандемийные ограничения, весьма суровые в Соединенном королевстве, сделали нелегальный бизнес по отмыванию денег практически невозможным. Если ничего не работает, как ты создашь внушающую доверие «биографию» круглой сумме? Вот и копились наличные у незадачливых «прачек», пока от тяжкого груза их не избавили констебли.

- Не иначе как весь этот «кэш» они собирались использовать в качестве обоев, - шутят пользователи в социальных сетях.

Руслан Шамсутдинов. Фото: Met Police

Держал наличку Шамсутдинов и в собственном доме, правда в куда более скромном объеме — там нашли 39 000 евро и 8 000 фунтов. У третьего участника банды, 35-летнего Сервана Ахмади, хранилась остальная часть «черной кассы», 198 000 фунтов. Ну а самым «скромным» оказался главарь группировки Аузиньш, державший у себя «всего» 14 000 фунтов.

В итоге общая сумма изъятых наличных составила почти 5,4 млн фунтов. По словам суперинтенданта Джейсона Принса, «это самая крупная партия конфискованных наличных в истории лондонской полиции и одна из крупнейших в Великобритании».

Серван Ахмади. Фото: Met Police

В ходе прошедшего на днях суда все трое были признаны виновными в отмывании средств и получили соответствующие их роли в преступном сообществе сроки. Шамсутдинов был осужден на 3,5 года, Аузиньш - на три года и четыре месяца, а Ахмади приговорили к одному году и восьми месяцам тюрьмы условно.

Ну а все изъятые деньги будут направлены на финансирование операций по борьбе с насильственными преступлениями.

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