Константин Хабенский стал лицом бренда IVI

Константин Хабенский

Компания рассчитывает, что Константин Хабенский поможет российскому зрителю оценить качество сервиса, привлечь новых клиентов и повысить лояльность к бренду.

Известный актер обратит внимание пользователей на технологичные возможности онлайн-кинотеатра, самый большой выбор фильмов и сериалов, а также точность и надежность рекомендательной системы.

В рамках коллаборации специально для пользователей IVI Константин Хабенский подготовил эксклюзивную подборку своих любимых фильмов, которая с 1 июня доступна на сайте онлайн-кинотеатра.

Константин Хабенский:

Так сложилось, что я связал свою жизнь с театром и кино. Что бы ни говорили, быть артистом – это не просто творить, жить для себя: актер в любом случае играет для зрителя. В силу понятных причин сегодня наша жизнь плавно перетекла в онлайн, и невозможно не считаться с этим. IVI же одержим кино, живет только им и держит марку, бережно относясь к произведениям искусства, которые предлагает зрителям, а также учитывает их запросы, интересы, возраст. Наше отношение к зрителю, взгляды и ценности совпали, и мы делаем интересный совместный проект, который поможет пользователям IVI лучше ориентироваться в мире кино и наслаждаться просмотром фильмов.

Олег Туманов, Генеральный директор онлайн-кинотеатра IVI:

«Константин Хабенский – один из лучших российских актеров и один из первых, кто приходит на ум, когда мы говорим об отечественном кино. Это артист, который пользуется высоким доверием российского зрителя. Мы рады такой возможности открывать для зрителя достойное кино и представлять наш сервис вместе с Константином Хабенским».

Также IVI запустил долгосрочный проект с лидерами мнений российской медиаиндустрии: актерами, кинокритиками, телеведущими и блогерами. Пользователям онлайн-кинотеатра уже доступны первые подборки фильмов и сериалов от актеров Ивана Охлобыстина, Максима Лагашкина, Дениса Косякова, телеведущих и блогеров Регины Тодоренко, а также Wylsacom, BadComedian, Стаса Круглицкого, Галины Боб и других блогеров и кинокритиков. Цель проекта – помочь зрителям быстро и легко выбирать фильмы и сериалы среди огромного количества контента.

Ознакомиться с первыми подборками можно на сайте IVI.