Умер Виктор Еркин, оператор цикла фильмов "Чтобы помнили"

Виктор Еркин умер в Москве в возрасте 79 лет

Несколько дней назад в своей квартире на северо-западе столицы скончался оператор-документалист Виктор Еркин. Меньше двух недель назад ему исполнилось 79 лет.

— Поступило сообщение о том, что в квартире на улице Рогова скоропостижно скончался 79-летний мужчина. Предварительной причиной смерти врачи назвали сердечно-сосудистую недостаточность, — сообщил источник kp.ru

Виктор Михайлович Еркин — выпускник операторского факультета ВГИКа, после учёбы он несколько лет работал на Минской студии кинохроники и студии "Беларусьфильм", а затем вновь вернулся в Москву.

За работу над двумя фильмами: "Мальцев из деревни Мальцево" и "Фронтовики" Михаил Викторович был удостоен государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. С 1995 года Еркин участвовал в съемках цикла документальных программ об известных актёрах, ведущим которой был Леонид Филатов. До 2003 года 36 программ были отсняты с помощью Виктора Михайловича. Параллельно он занимался съемкой других документальных фильмов. Например, в 2000 году Еркин участвовал в создании первой режиссерской работы Ренаты Литвиновой, это был документальный фильм о судьбах пяти актрис "Нет смерти для меня".