Тренер сборной России Валерий Брагин о победе над Швецией: Спасибо, что не галстук подарили

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин. Фото: REUTERS

Команда Валерия Брагина в день его 65-летия преподнесла тренеру отличный подарок. Сборная России по буллитам (3:2Б) победила сборную Швеции и досрочно вышла в плей-офф.

Опытному наставнику, который многие годы возглавлял российскую молодежку, судя по всему, удалось слепить из своих воспитанников взрослую сборную. И первое, что бросается в глаза, Брагин угадал с пополнением из-за океана. Перед стартом первенства в команде еще оставались три незакрытые позиции – вратаря, защитника и форварда. Операция по точечному усилению команды прошла безупречно.

В матче против шведов, после трехдневного карантина, на льду появились защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий из «Сент-Луиз» Владимир Тарасенко. Именно они и сыграли решающую роль в этой встрече. Сначала отличился Орлов, когда после его передачи шайба в ворота шведов влетела от конька капитана Антона Слепышева. Судья ее засчитал и наши сравняли счет (1:1). А Владимир Тарасенко забросил решающий буллит.

- Первый период, тем не менее, дался тяжело. Была одышка, я давно не играл и провел перед этим матчем всего несколько коротких тренировок. Сложности поначалу были. Но затем я вошел в игру и чувствовал себя уже хорошо, - прокомментировал свою игру Орлов, заметивший, что в любом матче нельзя терять концентрацию.

А ведь в запасе у Брагина есть еще и самый дорогой вратарь НХЛ Сергей Бобровский. Голкипер прилетел в Ригу только в субботу и пока находится на карантине, но сможет в плей-офф подменить Александра Самонова, который пока тащит сборную в одиночку.

Любопытно, что Дмитрий Орлов и Сергей Бобровский начинали свою карьеру в новокузнецком «Металлурге», а четыре года назад их бывшая команда покинула высший свет российского хоккея... Но это уже другая история…

Но вернемся на чемпионат мира, где Валерий Брагин после матча отметил, что игра со шведами было очень полезной, а Орлов и Тарасенко еще смогут прибавить. А потом рассказал, как принимал поздравления от команды.

— Первый раз отмечаю день рождения на чемпионате мира. Раньше обычно дома был в этот день. Ребят в раздевалке уже поблагодарил — за то, что не галстук подарили, - сказал Брагин.

Напомним, что Валерий Брагин был назначен главным тренером сборной России еще в январе 2020 года, но в прошлом году ЧМ отменили из-за пандемии, так что первенство в Риге, по сути, дебют тренера на высшем уровне.

Во вторник, 1 июня 2021 года, сборная России проводит последний матч группового турнира против Беларуси (начало 20:15) и только после него узнает своего соперника по четвертьфиналу.

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