Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика1 июня 2021 13:25

Госдума приняла закон о бесплатном подключении населения к газу: на каких условиях теперь будут газифицировать дома

Кому и как в 2021 — 2022 годах подведут "голубое топливо", обещанное президентом в послании Федеральному собранию
Елена ОДИНЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Согласно поправкам, до 2023 года должны быть бесплатно газифицированы дома, которые расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Согласно поправкам, до 2023 года должны быть бесплатно газифицированы дома, которые расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Госдума 1 июня во втором и сразу в третьем чтении приняла предложенные "Единой Россией" изменения в закон о газоснабжении. Поправки предусматривают: до 2023 года должны быть бесплатно газифицированы дома, которые расположены вблизи от внутрипоселковых газопроводов. Новшества призваны обеспечить реализацию идеи, которую озвучил в последнем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин: мало толку от газовой трубы в поселке, газ надо подводить бесплатно к границам домовладения.

- Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100–200 метрах от газопровода, а иногда и более. Понятно, что не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы домовладения конкретного человека газ будут обязаны подвести за счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка подключение к дому гражданин будет оплачивать сам, - прокомментировал изменения председатель Госдумы Вячеслав Володин. И даже уже поторопился списать как пережитки прошлого печное отопление и поиски дров с углем.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так кого и на каких условиях собираются бесплатно газифицировать?

1) Догазификация будет проходить в тех населенных пунктах, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские или внутрипоселковые газораспределительные сети.

2) Расстояние от границ участка до газораспределительной сети должно быть, как уже разъясняли в «Газпроме», не более 200 метров, а объем потребления газа в домовладении — не более 7 кубометров газа в час (для отопления дома в 150-200 кв. метров этого хватит с лихвой даже в сильные морозы и при очень плохой теплоизоляции).

3) Бесплатно газ подведут только к границе участка, подводка по территории домовладения и подключение дома — за счет самих граждан. (Тут, как рассказывают «КП» те, кто пытается газ к дому подключить, тоже случаются проблемы — в основном уже не из-за стоимости, а из-за того, что все делается очень долго. На подключение же к трубе, до которой от границы участка 150-200 метров, в некоторых регионах уходило до 100-200 тысяч рублей. Вот эти деньги теперь можно будет сэкономить).

4) Законом определен ответственный на реализацию новшеств. Им будет единый оператор газификации. Это «Газпром» и его компании. В регионах, где газпромовские структуры отсутствуют, появится региональный оператор газификации. Эту роль будет выполнять наиболее крупная местная компания, которая оказывает услуги по подаче газа потребителям и их обслуживанием.

Детали еще будут прописаны в дополнительных нормативных актах, которые должно принять правительство. Как следует из текста закона, эти документы должны быть разработаны до 1 ноября 2021 года.

Зампредседателя правительства Александр Новак уже озвучил число тех, кого коснутся новшества, - примерно 2 миллиона домовладений в 2021-2022 годах.

Экономика: Социальные вопросы