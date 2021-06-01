Дмитрий Песков - о кабинете Владимира Путина в Сочи: Это рабочий, а не церемониальный кабинет. Есть и герб, но он не попал в кадр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1 июня, в День защиты детей, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов поделился с представителем Кремля Дмитрием Песковым такими вот своими мыслями.

- По теме дня можно, Дмитрий Сергеевич?

- Да, пожалуйста.

- Вчера была очень хорошая встреча президента с Анной Кузнецовой (уполномоченный по правам ребёнка). И меня лично восхитило то, что впервые прозвучало - пятая часть детей в России воспитывается в многодетных семьях. И то, что ищут родственников сирот - прадедушек, прабабушек, которые погибли в Великую Отечественную войну.

Очень быстро пресс-служба нам это все распространила, все рассказала. Но вот картинка, Дмитрий Сергеевич, была не очень презентабельная. Видимо, новый кабинет президента, нет Герба нашего на стене, какие-то пустые стены, пустой кабинет. Стены голые. Я помню, когда президент встречался с Александром Лукашенко, был маленький букетик на столе, здесь как-то - там, в общем, очень такая спартанская обстановка. То ли это новый кабинет? Такой немножко странный вопрос... Как бы вы прокомментировали?

- Это рабочий кабинет президента в Сочи, - ответил Песков. - Это абсолютно не новый кабинет. Там есть и Герб, он просто не попал в кадр.

Но это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что, все-таки, встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер. Кузнецова докладывала об итогах своей деятельности за минувший год. Поэтому все и носило такой рабочий характер.

- Ну, и ладно тогда. Спасибо.

- Пожалуйста.

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