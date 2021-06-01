ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

Прибыль направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями

Ко Дню защиты детей ВКонтакте выпустила набор благотворительных стикеров. Вырученные средства отправятся на благотворительность — в фонд «Свет». Героем стикеров стал панголин Пини — маленький и хрупкий, но покрытый надёжной бронёй зверёк.

Петербургский фонд «Свет» помогает детям с онкологическими заболеваниями. Организация оказывает адресную помощь тем, кому срочно необходимы диагностика, лечение и реабилитация. Также фонд поддерживает семьи заболевших и вкладывает средства в развитие медицины.

Пини стал персонажем набора благотворительных стикеров, потому что он покрыт бронёй — подобно родителям, чьи дети проходят через непростые испытания. Днём Пини впитывает свет, а ночью отдаёт его миру — тем, кто нуждается в этом больше всего.

Стикеры будут доступны всё лето — с 1 июня по 31 августа. Они стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«ВКонтакте поддерживает разные форматы благотворительности и применяет самые нестандартные инструменты. Акция со стикерами из года в год доказывает свою эффективность: с ней каждый может внести свой вклад и поддержать тех, кому особенно нужна помощь. Поэтому мы и проводим кампанию уже в четвёртый раз».

В прошлом году героем благотворительных стикеров ко Дню защиты детей стал скат Маячок — так ВКонтакте помогала фонду «Дом с маяком». А во время VK Fest пользователи могли дарить друг другу подарок с хомяком Сеней: ВКонтакте собрала больше 2 млн рублей и направила их в организации, которые борются с последствиями пандемии и поддерживают пострадавших от домашнего насилия.