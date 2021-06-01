Скрининг новорожденных будет включать 36 заболеваний

Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

1 июня 2021, в День защиты детей, премьер Михаил Мишустин отправился в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова. Премьер осмотрел операционные, отделение реанимации и блок с новорожденными. Компанию ему составили вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Так называемой неонатальной хирургии в стране не было до 2005 года, - рассказал Мишустину директор центра Геннадий Сухих.

- Это Татьяна Алексеевна, кстати, начала этот процесс, - заметил Мишустин, посмотрев на Голикову. - Я помню это: когда вы были министром здравоохранения, все первые идеи перинатальных центров были ваши.

Мишустин напомнил, что тогда было создано 15 подобных учреждений.

Премьеру рассказали, что центр включает в себя хорошо оснащенный клинико-диагностический, а также крупный тренинговый центры. В последнем обучаются специалисты не только из России, но и из других стран.

- Здесь прошли стажировку медики из большинства африканских государств, а также из половины стран Южной Америки, - рассказал директор центра.

- Мы и далее будем наращивать высокотехнологичную специализированную помощь. Очень важно, что на сегодняшний день вы как центр компетенций еще и обучаете практически всю страну, - заметил Мишустин.

Как рассказал Михаил Мурашко, задачи снижения младенческой смертности выполнены - в России она одна из наиболее низких.

- Для того, чтобы продолжать изменять ситуацию к лучшему, и в том числе, работать по снижению младенческой заболеваемости и инвалидности, нам необходимо внедрять технологии, в том числе неонатального скрининга, - заметил Мурашко.

В ответ Мишустин заметил, что скрининг новорожденных нужно увеличить в разы.

- Сейчас идет четвертый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента . Главным приоритетом является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии, - напомнил Мишустин.

Он отметил, что уже 15 лет большинство малышей в роддоме бесплатно обследуют на наследственные заболевания. За это время такие тесты прошли более 20 миллиона детей. Заболевания выявили примерно у 15 тысяч из них.

- Методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Неонатальный скрининг на пять заболеваний у нас включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Теперь мы расширим его до 36 заболеваний, - сообщил Мишустин.

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